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Законодательство РК

Антикор совместно с акиматом Алматы провели анализ коррупционных рисков

Антикор совместно с акиматом Алматы провели анализ коррупционных рисков Фото: пресс-служба акимата Алматы
По поручению главы государства Агентством РК по противодействию коррупции совместно с акиматом Алматы проведен внешний анализ коррупционных рисков в деятельности акимата и структурных подразделений в сфере архитектуры и строительства, сообщает Zakon.kz.

Анализ показал имеющиеся коллизии в законодательстве, которые приводят к возможным коррупционным рискам. Основные риски связаны с несоответствием целевых назначений земельных участков градостроительной документации, отклонением объектов строительства от согласованной предпроектной документации (превышение общей площади, этажности), неэффективным административным контролем.

По проблемам застройки в предгорной местности на сегодня Управлением градостроительного контроля выявлено 52 незаконных объекта, по которым приняты незамедлительные административные меры (поданы судебные иски о сносе и отмене исходных документов, виновные лица привлечены к ответственности). В действующей нормативно-правовой базе отсутствует основание для отказа в выдаче предпроектной документации по причине "точечной застройки". В связи с чем акиматом Алматы инициирован ряд поправок в Закон РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", в частности, введение запрета "точечной застройки" в пределах границ центральной части города, введение моратория на внесение корректировок в градостроительную документацию и внесение изменений/дополнений в проект детальной планировки не более двух раз в год, установление ответственности за ненадлежащую сверку проектной документации с актами ввода в эксплуатацию, определение понятия и параметров "садового дома", определение понятия "оперативное реагирование", при котором государственный строительный инспектор наделяется правом применять меры оперативного реагирования в виде приостановления деятельности в сфере строительства в случае наступления угрозы жизни и (или) здоровью людей, их имуществу.

В соответствии с Законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в сфере земельных отношений" акиматом Алматы будет упразднен институт земельной комиссии. Все градостроительные регламенты, информация о земельных участках и доступности инженерных сетей внесены в цифровую карту города и будут отражены в открытом доступе для бизнеса и населения.

В целях недопущения ухудшения экологической обстановки в июне 2022 года в Решение маслихата Алматы "Об утверждении Плана реализации градостроительных регламентов застройки функциональных зон территории Алматы" внесены изменения, которые позволили ограничить этажность строительных объектов и запретить строительство на склонах крутизной более 15 градусов.

В период с 2011 по 2014 год площадь территории города была увеличена более чем в два раза – с 31,9 тыс. га. до 68,3 тыс. га. При этом прежний Генеральный план Алматы потерял актуальность еще в 2011 году. В новом Генеральном плане Алматы до 2040 года, утвержденном правительством РК в мае 2023 года, все пустующие земли предгорий были переведены в рекреационные зоны, где не предусматривается строительство.

Для проведения открытых и прозрачных рассмотрений градостроительных, архитектурных проектов в сентябре 2022 года возобновлена работа Градостроительного совета, в состав которого вошли независимые эксперты в сферах архитектуры, урбанистики, экологии, транспорта и социологии. Следующим этапом акимат Алматы приступает к разработке 15-ти проектов детальной планировки по всей территории города. К данной работе будут также привлечены независимые отраслевые эксперты, решения будут выноситься на общественное обсуждение.

Таким образом, за последние годы многие коррупционные риски в работе акимата Алматы уже ликвидированы путем внесения изменений в действующее законодательство. Работа в направлении усовершенствования законодательства и исключения правовых коллизий в сфере архитектуры, строительства и земельных отношений будет продолжена.

Динара Халдарова
Антикор Антикор Алматы
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