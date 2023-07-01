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Казахстанский боксер сотворил сенсацию на международном турнире в Астане

Казахстанский боксер сотворил сенсацию на международном турнире в Астане Фото: Instagram/zhakpekov17
Боксер из Казахстана Ермахан Жакпеков сенсационно победил чемпиона мира на международном турнире "Кубок Елорда" в Астане, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет sports.kz, в поединке в весовой категории до 71 кг Жакпеков встретился с чемпионом мира 2021 года, а также вице-чемпионом Азии 2019 года – японцем Севоном Окадзавой и победил его решением большинства голосов судей (3:0).

Ермахан Жакпеков в первом бою на турнире "Кубок Елорда" победил представителя Таджикистана Довуда Махамова. Ранее казахстанец становился чемпионом Азии среди молодежи.

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