Как кросс-маркетинг в сфере электронной коммерции способствует развитию МСБ в Казахстане и ЦА

Все предприниматели ищут точки роста. Куда расти бизнесу Казахстана в В2В онлайн-ретейле? Об этом рассказали маркетологи интернет-магазина товаров для бизнеса Office Expert.

Тема "Кросс-маркетинг и коллаборации в бизнесе" – это стратегия сотрудничества, при которой две или более компании сотрудничают в сфере интегрированных маркетинговых коммуникаций для продвижения своих продуктов или услуг. В контексте B2B компаний, развивающих свои сервисы онлайн, кросс-маркетинг может включать в себя совместные маркетинговые кампании, инструменты PR, SMM и рекламы, обмен клиентскими базами, взаимодействие на мероприятиях и другие формы взаимодействия на уровне массовых коммуникаций.

Партнерские программы – это неосвоенная многими предпринимателями точка роста для В2В, ведь не многие руководители могут встать над проблемами кризисов мирового экономического рынка, изменив локальное закрытое мышление в сторону открытого менталитета стартапера или инвестора, задуматься: а чем же мы можем друг другу быть полезны?

Какие преимущества может получить B2B компания от использования кросс-маркетинга и коллабораций?

Использование кросс-маркетинга и коллабораций в B2B компаниях может принести несколько значимых преимуществ. Во-первых, это позволяет расширить аудиторию и достичь привлечения внимания, расширения области лояльности и удержания новых клиентов, которые могли бы остаться незамеченными при индивидуальной маркетинговой стратегии каждого из брендов по отдельности. Во-вторых, такое сотрудничество позволяет сократить затраты на маркетинговые коммуникации, так как расходы делятся между партнерами. Кроме того, это может создать синергию и через имиджевое позиционирование улучшить общую репутацию компаний, привлекая больше доверия со стороны клиентов.

Какие лучшие практики существуют для успешной реализации кросс-маркетинга и коллабораций в B2B компаниях?

Есть несколько факторов, которые следует учесть при реализации кросс-маркетинга и коллабораций в B2B компаниях. Например, выбор партнера имеет огромное значение. Ко-маркетинг должен иметь схожую целевую аудиторию и приносить взаимную выгоду от сотрудничества – тройной Win-Win-Win между клиентом и как минимум двумя партнерскими сторонами. Партнерам необходимо установить четкие цели и ожидания от сотрудничества, а также разработать детальный план общих действий в сфере как онлайн маркетинга, так и внутренних, внешних коммуникаций. Кроме того, взаимодействие между партнерами должно быть открытым и прозрачным. Важно поддерживать постоянную связь и согласовывать маркетинговые усилия для достижения совместных целей.

В B2B сфере существует ряд международных примеров успешных кросс-маркетинговых кампаний и коллабораций. В пример такого сотрудничества между компаниями можно привести интегрированное решение для маркетинга и аналитики Adobe и Microsoft.

"Итак, почему партнерство – это важно и нужно: ко-брендинг, возможность якориться за более сильного в своей нише партнера, повышение уважения к бренду, какое влияние оказывается не только на метрики PR, но и в среднесрочной перспективе на продажи", – рассмотрим через партнерские онлайн-программы интернет-магазина Office Expert.

Коллаборация с поставщиком воды "Хрустальная" позволила интернет-магазину увеличить узнаваемость бренда Office Expert в Астане и Караганде, а поставщику воды выйти на 35-тысячную клиентскую базу юрлиц по Казахстану. Благодаря высокому retention rate "Хрустальная" также получает постоянного клиента прямо на входе в маркетинговую коммуникацию и значительно экономит бюджеты на рекламу, продвижение и "конкурентные гонки" с другими поставщиками воды. В свою очередь Office Expert повышает лояльность клиентов с обеих сторон, предлагая в подарок бесплатный бутыль воды к каждому проданному диспенсеру на сайте oe.kz.

Коллаборация с международной платежной системой Visa помогла повысить узнаваемость и частоту использования корпоративных и бизнес-карт Visa в Казахстане. Office Expert распределяет нагрузку по каналам принятия платежей, активизируя интернет эквайринг. Конечный пользователь сокращает расходы компании на 20% от суммы своего заказа.

В ближайшее время эксперты намерены делиться новыми успешными кейсами, например, новостью о подписанном меморандуме о сотрудничестве с группой компаний "1С Казахстан". Модели возможных коллабораций на рынке e-commerce ждут предпринимателей не только на рынке Казахстана, но и Кыргызстана, где присутствуют бизнесы Office Expert.

Партнерский материал