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Законодательство РК

Жители СКО легализовали более восьми тысяч иностранных автомобилей

легализация Фото: пресс-служба ДП СКО
В Казахстане истек период подачи заявок на легализацию транспортных средств, стоящих на иностранном учете. В СКО водители легализовали 8215 иностранных автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, полицейские неоднократно останавливали автомобили с иностранными номерами и напоминали водителям о крайнем сроке 1 июля. Разъяснительную работу планируют проводить с 1 по 16 июля.

"Сотрудники местной полицейской службы напоминают автомобилистам, подавшим заявления, о том, что в этот период необходимо пройти все положенные процедуры. После 17 июля 2023 года водители, не позаботившиеся о легализации своих иностранных автомобилей или постановке их на временный учет, будут привлекаться к ответственности по статье 230 Кодекса РК об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Как уточняется, всего на сегодняшний день в области легализовано 8215 автомобилей, стоявших на иностранном учете, из них 145 так называемых "конструкторов", то есть транспортных средств, ввезенных в РК под видом запчастей.

"По состоянию на 1 июля подано 405 заявок на легализацию. С сегодняшнего дня будут приниматься документы для постановки на временный учёт тех транспортных средств, которые имеют ограничения и не сняты с учета в стране регистрации. На сегодня принято около 100 заявок на такие автомобили". Начальник управления административной полиции ДП СКО Серик Альжанов

В Казахстане легализация иностранных автомобилей стартовала 23 января 2023 года. А с 5 мая в стране официально разрешили легализовать автомобили-конструкторы.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 30 июня на заседании коллегии Министерства внутренних дел, заявил, что ситуацию на дорогах усугубил также беспорядочный ввоз в страну иностранных машин, которые ездили без должной регистрации. 

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