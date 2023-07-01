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В Мангистау полицейские помогли велопутешественнику из Турции

помощь Фото: polisia.kz
Инспекторы роты патрульной полиции ДП Мангистауской области на 186 км трассы Шетпе-Сай-Утес заметили туриста, который ехал на велосипеде, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка подошли к нему, разузнали обстоятельства и оценили состояние мужчины.

"Как стало известно, турист начал свое путешествие из Турции. Он проехал Грузию. После Казахстана у него по маршруту Таджикистан, Пакистан и Афганистан, финишем является Индия. Сотрудники полиции оказали помощь туристу, проводили в дальнейшую поездку". Пресс-служба ДП Мангистауской области

Иностранец оставил благодарность мангистауским полицейским на личной странице в социальной сети.

Ранее в горах Алматы сотрудники ДЧС спасли туриста из Греции.

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