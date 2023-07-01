В Алматы на видео попала драка пассажира и водителя

Как пишет автор ролика, во время остановки пассажир и водитель автобуса сначала обменялись колкостями, после чего пассажир напал на водителя, сообщает Zakon.kz.

Между тем, водитель взял из автобуса какой-то предмет, увидев это, пассажир убежал. Вслед за ним, оставив автобус, убежал и водитель.

На ролик уже обратили внимание в полиции.

"По данному факту отделом полиции при УП Медеуского района проводится проверка. Обстоятельства конфликта устанавливаются. Будут приняты меры в соответствии с законодательством РК". Пресс-служба Департамента полиции города Алматы





Отметим, что 10 апреля в Петропавловске пассажир автобуса едва не задушил водителя.

