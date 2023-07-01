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Законодательство РК

В Алматы на видео попала драка пассажира и водителя

рация Фото: Zakon.kz
Как пишет автор ролика, во время остановки пассажир и водитель автобуса сначала обменялись колкостями, после чего пассажир напал на водителя, сообщает Zakon.kz.

Между тем, водитель взял из автобуса какой-то предмет, увидев это, пассажир убежал. Вслед за ним, оставив автобус, убежал и водитель.

На ролик уже обратили внимание в полиции.

"По данному факту отделом полиции при УП Медеуского района проводится проверка. Обстоятельства конфликта устанавливаются. Будут приняты меры в соответствии с законодательством РК". Пресс-служба Департамента полиции города Алматы


Отметим, что 10 апреля в Петропавловске пассажир автобуса едва не задушил водителя.

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Алматинская область Алматы
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