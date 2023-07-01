"Кызыл-Жар" – "Кайрат": прогноз от Айдына Кожахмета

Человек с "кайратовским" ДНК выходит против своего родного клуба. Буквально за неделю главному тренеру "Кызыл-Жара" Али Алиеву предстоит второй раз противостоять алматинцам. И победителя в этой паре предсказать весьма сложно.

Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет поделился прогнозом на предстоящий матч Казахстанской Премьер-лиги.



"Кызыл-Жар"

Северяне на прошлых выходных были разбиты в Алматы – 0:3. Но счет не отражает того, что происходило на поле. Временами "Кызыл-Жар" смотрелся ярче и интереснее, но не реализовал множество голевых моментов. Не зря ведь Петропавловск большую часть первого круга лидировал в чемпионате и также не намерен отказываться от цели – попадание в тройку призеров.

К тому же на сей раз у Али Алиева есть кому реализовывать голевые моменты: клуб подписал контракт с украинским форвардом Дмитрием Хлебасом, который рвется в бой.

"Кайрат"

Алматинцы словно разучились побеждать на выезде. Хотя еще в начале сезона подопечные Кирилла Кекера удивляли именно тем, что научились играть прагматично против фаворитов на чужом поле, победив "Астану" и "Тобол". Но последние выезды явно не задались, и "Кайрат" вернулся ни с чем из Атырау и Шымкента.

Но на север "Кайрат" отправился все же в приподнятом настроении и в полном составе: отсутствуют лишь травмированный Арсен Буранчиев и недавно вернувшийся из аренды Маки Баньяк.

История личных встреч

Последний раз северяне на своем поле обыгрывали "Кайрат" аж 5 лет назад. Осенью 2018-го "Кызыл-Жар" победил со счетом 2:1. Правда, из того состава нынче за хозяев играет лишь Тимур Мульдинов. А у алматинцев и вовсе никто из тех, кто тогда вышел на поле, в команде не остался.

В целом, за 15 лет "Кызыл-Жар" лишь дважды огорчал "Кайрат" при родных болельщиках. И оба раза счет был – 2:1.

Прогноз на матч

В прошлый раз моя ставка на победу "Кайрата" сыграла более чем успешно. Можно было даже брать с форой. На сей раз не рискну предположить победителя, но полагаю, что ставка на "обе команды забьют - да" также должна сыграть. Хозяева умеют создавать моменты, а у гостей есть человек-гол - Жоао Пауло. Мои партнеры из Parimatch дают неплохой коэффициент – 1.71.

Специалисты Parimatch дают такой прогноз на результат игры:

"Кызыл-Жар" - 2.39, Ничья - 3.25, "Кайрат" - 2.95