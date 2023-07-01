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В Жетысуской области положили асфальт без битума

асфальт Фото: Управление пассажирского транспорта Жетысуской области
В социальных сетях активно обсуждают видео, снятое в Сарканском районе Жетысуской области. Как видно на кадрах, подрядчики кладут асфальт, нарушая требуемые нормы, сообщает Zakon.kz.

Местные жители долгие годы ждали нового асфальта, однако подрядная компания не оправдала их надежды. По словам сельчан, строители положили асфальт без битума.

асфальт

Фото: Управление пассажирского транспорта Жетысуской области

В Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог области знают об этом инциденте. Руководитель отдела ведомства сообщил корреспонденту Zakon.kz, что розлив битума не производился в районе церкви по просьбе ее главы и прихожан.

"Ранее, при проливе битума на участке выше церкви, автомашины местных жителей колесами цепляли пролитый битум и растаскивали его по всему периметру от дороги, что могло замарать ограждение и территорию церкви. После прохождения данного участка розлив битума и устройство а/б покрытия производится согласно СНИП", – сообщили в профильном управлении.

Специалисты технического надзора уже направили предписание подрядной организации по недопущению подобных самовольных решений по розливу битума.

асфальт

Фото: Управление пассажирского транспорта Жетысуской области

Средний ремонт автомобильной дороги "Койлык – Каргалы" завершат до конца этого года. Согласно технической спецификации, толщина асфальта должна составить 5 см.

Ранее сообщалось, что казахстанцев рассмешила лопата, закатанная в асфальт.

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Азат Жумаханов
Жетысуская область
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