В Жетысуской области положили асфальт без битума
Местные жители долгие годы ждали нового асфальта, однако подрядная компания не оправдала их надежды. По словам сельчан, строители положили асфальт без битума.
Фото: Управление пассажирского транспорта Жетысуской области
В Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог области знают об этом инциденте. Руководитель отдела ведомства сообщил корреспонденту Zakon.kz, что розлив битума не производился в районе церкви по просьбе ее главы и прихожан.
"Ранее, при проливе битума на участке выше церкви, автомашины местных жителей колесами цепляли пролитый битум и растаскивали его по всему периметру от дороги, что могло замарать ограждение и территорию церкви. После прохождения данного участка розлив битума и устройство а/б покрытия производится согласно СНИП", – сообщили в профильном управлении.
Специалисты технического надзора уже направили предписание подрядной организации по недопущению подобных самовольных решений по розливу битума.
Фото: Управление пассажирского транспорта Жетысуской области
Средний ремонт автомобильной дороги "Койлык – Каргалы" завершат до конца этого года. Согласно технической спецификации, толщина асфальта должна составить 5 см.
Ранее сообщалось, что казахстанцев рассмешила лопата, закатанная в асфальт.
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