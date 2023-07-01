Какие шансы у хозяев молодежного Евро выйти в полуфинал

В 1/4-й Евро-2023 (U21) грузинам нужно обыграть израильтян, а Испании – Швейцарию. В Olimpbet составили коэффициенты на исходы субботних матчей.

Чемпионат Европы (до 21 года). 1/4 финала. Грузия – Израиль. 1 июля, 22:00 (время Астаны)

Два фактора перед первым четвертьфиналом говорят в пользу сборной Грузии. Во-первых, игра пройдет в Тбилиси на стадионе им. Михаила Месхи, и 27-тысячные трибуны однозначно будут заполнены. Во-вторых, последний матч группового турнира у израильтян состоялся на сутки позже, чем у грузин – те к тому моменту уже отдыхали и готовились узнать своего соперника по 1/4-й.

В расстановке коэффициентов на грядущий поединок в линии народного букмекера Казахстана Olimpbet скромным фаворитом обозначена команда Грузии: П1 – 2.42, Х – 3.27, П2 – 3.07.

Но не стоит считать израильтян заранее проигравшими. Очень уж это крепкая команда – без звезд, но именно что по принципу "один за всех и все за одного" выгрызающая свои шансы на поле. К слову, пять футболистов этого состава в первой половине июня завоевали бронзовые медали чемпионата мира U20, что проходил в Аргентине.

Нет сомнений, что главный тренер грузинской команды Рамаз Сванадзе будет настраивать своих парней только на победу. Но на деле хозяева поля столкнутся с прекрасной обороной израильтян. Нет особых предпосылок к тому, что этот четвертьфинал окажется результативным. Сделать ставку на общий тотал голов в матче (2,5) мен в Olimpbet можно по коэффициенту 1.74.

Можно также присмотреться к варианту ставки "ничья в основное время + общий тотал меньше 2,5" за 3.85.

А специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

Фото: Olimpbet

Чемпионат Европы (до 21 года). 1/4 финала. Испания – Швейцария. 2 июля, 01:00

Гол на последней минуте завершающего матча группового этапа против Украины (2:2) помог испанцам не только избежать поражения, но и занять первое место в своей группе. Это позволило им выйти в 1/4-ю финала на считающуюся более слабой команду Швейцарии.

Причем все 90 минут встречи против сине-желтых Испания тотально доминировала по игре. Да и не зря эти парни считаются одними из главных фаворитов нынешнего молодежного Евро. Объективно подопечные Санти Дения по всем параметрам превосходят и швейцарцев. Об этом говорят и коэффициенты на грядущий поединок, которые предлагаются в линии топ-букмекера Казахстана Olimpbet: П1 – 1.42, Х – 4.82, П2 – 7.75.

Решающим станет фактор психологической готовности. Будет все окей у испанцев с жаждой "порвать" Швейцарию, не перегорят перед стартовым свистком лидеры "фуриа роха" – и не останется ни единого шанса у их оппонентов, тут уж сколько не кушай сыра с шоколадом…

Эксперты Olimpbet предлагают присмотреться к варианту ставки на победу Испании с форой (-1) по коэффициенту 1.64. Или на тотал первого тайма (1) бол за 1.7. Вариант "гол в обоих таймах: да" за 1.62 – также из серии наиболее вероятных. Ну а тем, кто ищет коэффициент посолиднее, стоит присмотреться к опции тотала (3) бол за 2.23.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует всю ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".