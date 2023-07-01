В Таразе открылась зона отдыха "Зербулак"

В канун празднования Дня столицы в рамках развития туризма международного уровня в Таразе прошло торжественное открытие одной из крупнейших в стране культурно-оздоровительной зоны семейного отдыха на озере Зербулак, сообщает Zakon.kz.

В торжественной церемонии приняли участие аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, председатель областного Совета биев Онласын Есиркепов, директор зоны отдыха Айбек Оршубеков.



Новый комфортный комплекс состоит из нескольких зон. Комплекс вместимостью 2тыс. человек разместился на площади 1,9 га. В создание новой комфортной и разноплановой зоны отдыха инвестор вложил 1,2 млрд тенге. Парк аттракционов разделен на три зоны – детскую, семейную и экстремальную, каждая со своим набором аттракционов. Аттракционы имеют международные стандарты и соответствуют необходимым требованиям. Также установлена система генерации волнового бассейна аквапарка.

По словам Айбека Оршубекова, кроме крупнейшего аквапарка в Центральной Азии, здесь также введут в эксплуатацию пятизвездочную гостиницу и прочие объекты сферы обслуживания, функционирующие как единый комплекс по типу развлекательного центра.

Новый объект, несомненно, станет одним из любимых мест отдыха горожан и гостей города. Проект позволит улучшить экономический и туристический потенциал города и области в целом, а также будет способствовать созданию привлекательного образа города Тараза.