В аварии на трассе Алматы – Оскемен погибла пожилая женщина
Фото: polisia.kz
Автомобиль марки Toyota Camry влетел в придорожный металлический отбойник на 208 км трассы Алматы – Оскемен, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба ДП Жетысуской области, водителем иномарки оказалась 40-летняя женщина, которая не справилась с рулевым управлением авто.
"На месте ДТП погибла 73-летняя женщина – пассажир. Водителя авто с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу. Предположительно, авария произошла из-за неудовлетворительного техсостояния авто. То есть из-за разгерметизации колеса, не отвечавшего требованиям, которое в итоге при движении вырвало с корнем", – говорится в сообщении.
Фото: polisia.kz
Ранее сообщалось, что Volkswagen перевернулся на трассе Алматы – Усть-Каменогорск, погиб один человек.
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