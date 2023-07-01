В аварии на трассе Алматы – Оскемен погибла пожилая женщина

Автомобиль марки Toyota Camry влетел в придорожный металлический отбойник на 208 км трассы Алматы – Оскемен, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП Жетысуской области, водителем иномарки оказалась 40-летняя женщина, которая не справилась с рулевым управлением авто.



"На месте ДТП погибла 73-летняя женщина – пассажир. Водителя авто с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу. Предположительно, авария произошла из-за неудовлетворительного техсостояния авто. То есть из-за разгерметизации колеса, не отвечавшего требованиям, которое в итоге при движении вырвало с корнем", – говорится в сообщении.

Фото: polisia.kz

Ранее сообщалось, что Volkswagen перевернулся на трассе Алматы – Усть-Каменогорск, погиб один человек.