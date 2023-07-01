Ситуация в Украине: Зеленский назвал условия для переговоров и ввел санкции против предприятий РФ и РК

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский заявил, что условием для переговоров будет только выход Украины на границы 1991 года, то есть с Крымом, территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает Zakon.kz.

Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет в отношении 291 предприятия. Санкционные списки опубликованы в дополнение к указу, в котором 291 организация России, Беларуси, Украины, Казахстана и Кипра.



Правительство РФ ввело запрет на грузоперевозки польскими фурами по территории России.

Лукашенко уверен, что Беларуси никогда не придется применять ядерное оружие, однако оно у нее должно быть.

Директор ЦРУ Уильям Бернс непублично посетил Украину – The Washington Post.

Система стабильна, фронт удалось отстоять, а общество и основные политические игроки консолидировались вокруг президента, считают в Администрации президента РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия должна "показать результаты" до саммита НАТО, который стартует 11 июля.

Медведев предложил Макрону, говорившему, что он за Украину, перейти на сторону Франции: потраченные впустую на оружие деньги пригодились бы французам.

Испания отправит в Украину еще четыре боевых танка Leopard, а также бронетранспортеры и портативный полевой госпиталь – премьер-министр Испании.

Лукашенко подписал закон, предусматривающий возможность запрета на деятельность в Беларуси СМИ из недружественных стран.

Вашингтон давит на Украину, заставляя продолжать военные действия, хотя контрнаступление не удастся, у Киева также нет шансов на вступление в НАТО – бывший старший советник Пентагона.

Размещение в Польше ядерного оружия грозит его применением – зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Читайте также Протесты во Франции: Киллиан Мбаппе призвал прекратить беспорядки

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