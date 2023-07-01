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Ситуация в Украине: Зеленский назвал условия для переговоров и ввел санкции против предприятий РФ и РК

президент Украины Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский заявил, что условием для переговоров будет только выход Украины на границы 1991 года, то есть с Крымом, территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает Zakon.kz.
  • Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет в отношении 291 предприятия. Санкционные списки опубликованы в дополнение к указу, в котором 291 организация России, Беларуси, Украины, Казахстана и Кипра.
  • Правительство РФ ввело запрет на грузоперевозки польскими фурами по территории России.
  • Лукашенко уверен, что Беларуси никогда не придется применять ядерное оружие, однако оно у нее должно быть.
  • Директор ЦРУ Уильям Бернс непублично посетил Украину – The Washington Post.
  • Система стабильна, фронт удалось отстоять, а общество и основные политические игроки консолидировались вокруг президента, считают в Администрации президента РФ.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия должна "показать результаты" до саммита НАТО, который стартует 11 июля.
  • Медведев предложил Макрону, говорившему, что он за Украину, перейти на сторону Франции: потраченные впустую на оружие деньги пригодились бы французам.
  • Испания отправит в Украину еще четыре боевых танка Leopard, а также бронетранспортеры и портативный полевой госпиталь – премьер-министр Испании.
  • Лукашенко подписал закон, предусматривающий возможность запрета на деятельность в Беларуси СМИ из недружественных стран.
  • Вашингтон давит на Украину, заставляя продолжать военные действия, хотя контрнаступление не удастся, у Киева также нет шансов на вступление в НАТО – бывший старший советник Пентагона.
  • Размещение в Польше ядерного оружия грозит его применением – зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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Редакция Zakon.kz
Россия Ситуация в Украине НАТО Зеленский Владимир Медведев Дмитрий Беларусь Италия Казахстан Польша США Франция
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