У более 17 тысяч сельхозживотных в Казахстане с начала года выявили бруцеллез

18,1 млн голов сельхозживотных исследовали в Казахстане с начала этого года. По результатам анализов у 17,5 тыс. голов выявили бруцеллез, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба Министерства сельского хозяйства, в целом количество очагов бруцеллеза с января по июнь уменьшилось на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из 44 неблагополучных пунктов оздоровлено 14, в остальных продолжаются соответствующие мероприятия.

На сегодняшний день эпизоотическая ситуация стабильная и находится под контролем ветеринарной службы Казахстана.

"На территории Костанайской области с начала 2023 года было зарегистрировано 11 неблагополучных пунктов по бруцеллезу, 6 из которых, уже лишились этого статуса. В неблагополучных пунктах задействованы 16 сотрудников и 4 единицы специальной техники Республиканского противоэпизоотического отряда. Проведенный анализ показал наличие заболевания у 1,8 тыс. голов скота. Зараженное поголовье направлено на убой, в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки деятельности ветслужбы акимата Костанайской области выявлены грубые нарушения норм и требований ветеринарного законодательства. В частности, в описях профилактических мероприятии обнаружены данные несуществующих людей. Специалисты на местах не охватывали в полной мере сельхозживотных диагностическими исследованиями на бруцеллез.

По всем выявленным нарушениям ветеринарные специалисты сельского и районного уровней привлечены к административной ответственности и наложен штраф на общую сумму 698,6 тыс. тенге.

"Что касается Кызылординской области, то на территории региона зарегистрировано всего 2 неблагополучных пункта. Диагностика опасных болезней животных выявила в общей сложности 27 зараженных особей, которые были отправлены на санитарный убой. На сегодняшний день в неблагополучных пунктах сотрудниками Республиканского противоэпизоотического отряда проводятся оздоровительные мероприятия (9 сотрудников и 4 единицы специальной техники Республиканского противоэпизоотического отряда)", – отметили в министерстве.

С учетом сложившейся ситуации в 2023 году в Кызылординской области, сотрудниками территориальной инспекции КВКН МСХ была проведена проверка деятельности ветслужбы акимата региона. По результатам которой за выявленные нарушения наложен штраф на общую сумму 215,6 тыс. тенге.

Ранее сообщалось, что в селе Костанайской области установят ограничительные мероприятия из-за бруцеллеза коров.

