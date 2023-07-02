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Как бороться с вредителями на дачном участке

советы Фото: pixabay
Комитет лесного хозяйства Подмосковья дал советы по борьбе с вредителями на дачных участках, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, дачникам посоветовали соблюдать меры безопасности и собирать вредителей в защитной одежде.

"Плотные резиновые или кожаные перчатки и закрытая одежда (энцефалитка подойдет), главное, чтобы не смогла гусеница упасть за шиворот. На ногах – кирзовые сапоги", – перечислили в Telegram детали экипировки в ведомстве.

Как уточняется, собранных вредителей необходимо сжигать в закрытых емкостях с соблюдением правил пожарной безопасности. Лучше использовать для этих целей керосин, уточнили специалисты. Дачников также предупредили, что зрелые гусеницы почти невосприимчивы к различным химическим и биологическим препаратам.

Бабочек порекомендовали ловить с помощью световых ловушек, а затем собирать и сжигать. С помощью сбора и сжигания также следует бороться с яйцекладками. Кроме того, осенью кладки на взрослых деревьях с толстой корой в комлевой части нужно промазывать керосином или отработанным машинным маслом.

"В дальнейшем необходимо провести комплексную обработку. Она проводится одновременно всем поселением или населенным пунктом", – уточнили в ведомстве.

К выбору препарата для обработки необходимо подходить с осторожностью и не допускать его попадания в воду и на особо охраняемые природные территории, пишут специалисты.

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