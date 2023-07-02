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Полицейские СКО практикуют стояние на гвоздях

Полицейские СКО практикуют стояние на гвоздях Фото: Zakon.kz
Сотрудники полиции Северо-Казахстанской области практикуют стояние на гвоздях для борьбы со стрессом, так советуют им психологи, сообщает Zakon.kz.

Профессиональные психологи помогают полицейским бороться со стрессом в Северо-Казахстанской области. Активную работу в этом направлении в рядах правоохранительных органов проводят с весны этого года, передает Петропавловск.news.

Занятия проводят в группах, парах и индивидуально, отмечают психологи. Тренинги, тимбилдинги, творческие задания помогают полицейским находить выход из сложных ситуаций и укреплять взаимодействие в коллективе.

Среди прочих, психологи практикуют стояние на доске Садху или, стояние на гвоздях.

"При правильном подходе это мощное средство психологической тренировки. Оно помогает избавиться от внутреннего эмоционального напряжения, которое постоянно сопровождает полицейскую работу, тренирует силу воли, воспитывает безразличие к физическому дискомфорту, учит контролировать себя в стрессовой ситуации. Все формы занятий с личным составом направлены на то, чтобы побудить сотрудников к личностному росту, а значит, и к повышению профессионального уровня". старший инспектор по особым поручениям-психолог управления кадровой политики ДП СКО подполковник полиции Ляззат Дильдабаева

На заседании коллегии МВД 30 июня президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что полицейские должны проявлять сдержанность и не допускать грубости при общении с гражданами.

Мария Мельникова
Казахстан Северо-Казахстанская область
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