Модный гороскоп на июль

Астрологи составили гороскоп на июль, который снабдили советами из мира моды. Как встретить и провести июль модно и гармонично, расскажет Zakon.kz.

В июле всех (почти всех) ждет отпуск. Но даже для тех, кто не сможет насладиться летним отдыхом, звезды приготовили советы, которые помогут встретить и провести середину лета максимально полезно и модно. С 23 июля начинается ретроградная Венера, а значит, нужно уделить как можно больше времени своим отношениям, пишет Bazaar.

Овен

Мелкие заботы не дадут покоя ни дома, ни на работе. Поэтому, чтобы избежать выгорания, лучше иногда позволять себе отдыхать чуть больше обычного. Организуйте пикник, позовите друзей и немного отвлекитесь от суеты вашей жизни. При этом выглядеть стоит сногсшибательно, новое платье будет как нельзя кстати.

Телец

Тельцам надо будет решить, что для них важнее: карьера или личная жизнь. На двух стульях усидеть будет очень трудно. Ищите баланс внутри себя и уделите время спорту. Бег или йога помогут очистить разум и настроиться, а новая форма подтолкнет быть активнее.

Близнецы

В начале месяца может показаться, что обстоятельства настроены против вас. Если что-то не будет получаться сразу, не опускайте руки. Зато в июле у вас будет достаточно усидчивости для учебы. Если запишетесь на курсы, то у вас появится отличная возможность переосмыслить smart casual.

Рак

Раки в июле будут полны сил и энергии, чтобы помогать другим и давать качественные советы. Кстати, поездка в дальние страны не только расширит кругозор, но и зарядит позитивом. Поэтому собирайте чемоданы и бронируйте гостиницы, и не забудьте про новые наряды для пляжа и бассейна. Приключения ждут.

Лев

Львы проведут июль в раздумьях о собственном месте в жизни. Возможно, в конце месяца вам даже захочется полностью перевернуть ее. Дерзайте! Но не забывайте прислушиваться к себе. Элегантный наряд составит вам компанию и придаст сил.

Дева

Девы, ваша креативность и работоспособность дадут о себе знать именно в июле. Настройтесь на активный месяц, ведь гениальные идеи будут посещать вас регулярно. При этом не забывайте, что ваш стиль может намекнуть на серьезность намерений и ответственность, например, начальству. Выбирайте сдержанную элегантность или еще лучше – "тихую роскошь". Модно и эффектно.

Весы

Модный гороскоп на июль рекомендует Весам успеть отдохнуть в первой половине месяца, потому что во второй для этого будет неподходящий момент. Зарядитесь энергией и позвольте себе немного расслабиться. А чтобы солнце не напекло голову, разыщите изящную шляпу, которая защитит от ярких лучей.

Скорпион

Скорпионам стоит уделить достаточно внимания своей второй половинке. Займите взрослую позицию и обсуждайте все, что вас беспокоит. Устройте романтическое свидание и поразите партнера гламурным и сексуальным образом. Для этого вам не обойтись без новых босоножек и платья.

Стрелец

У Стрельцов месяц будет насыщенный на события и одновременно безмятежный. Все ваши планы сбудутся. Давно собирались в отпуск? Пожалуйста. Много работали ради повышения? Вы не зря старались! Главное, высыпайтесь. Остальное приложится. Конечно, в новой сорочке или пижаме сон будет гораздо лучше.

Козерог

Искать баланс между семьей и карьерой Козерогам не впервой. Для долгих прогулок с родными выбирайте удобную стильную обувь, а для поездок за город – комфортные вещи. Чем лучше вы себя ощущаете, тем лучше пойдут дела. Поверьте!

Водолей

Водолеи в этом месяце будут много времени проводить с самими собой. Поэтому лучше заранее составить список тех дел, которые вы бы хотели сделать в одиночестве: сходить в театр, в кино, побывать в новой библиотеке или съездить в за город. Что бы вы ни решили, вам точно понадобятся удобная сумка и стильные аксессуары.

Рыбы

Рыбам придется много работать в июле, поэтому в начале месяца подумайте о небольшом отдыхе. Сходите с подругами в спа или проведите несколько дней в загородном отеле. Не забывайте создавать атмосферу покоя даже дома с помощью комфортной одежды и свечей.