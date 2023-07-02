Главное к утру: виновные в пожаре "Семей орманы", цены на газ и остановка ШНПЗ

В Генеральной прокуратуре назвали подозреваемых по делу о крупном пожаре в Абайской области. Новые предельные цены на сжиженный газ установили в Казахстане. Остановка ШНПЗ не вызовет дефицит бензина, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемые в пожаре

Генеральной прокуратурой продолжается расследование фактов лесного пожара в Абайской области. Следствие подозревает в разрушительном пожаре руководство резервата "Семей-Орманы" и Новошульбинского филиала.

Цены на газ

В соответствии с Законом РК "О газе и газоснабжении" Министерство энергетики РК ежегодно с 1 июля устанавливает оптовые цены на сжиженный нефтяной газ для заводов-производителей.

Остановка ШНПЗ

С 3 по 14 июля на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе (ТОО "ПКОП") планируется остановка установки каталитического риформинга для инспекции теплообменника и проведения регенерации катализатора. Остановка не повлечет за собой дефицит бензина марки Аи-95, обещают в "Казмунайгазе".

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