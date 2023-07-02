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Дамир Исмагулов проиграл бой американцу

Дамир Исмагулов проиграл бой американцу Фото: скриншот с видео
На турнире UFC в Лас-Вегасе представитель Казахстана Дамир Исмагулов проиграл два раунда американскому бойцу Гранту Доусону, сообщает Zakon.kz.

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В ночь на 2 июля в Лас-Вегасе состоялся бой между Дамиром Исмагуловым и Грантом Доусоном. Представитель Казахстана, занимающий 12-е место в рейтинге легкого веса, Димар Исмагулов проиграл оба раунда боя. Такое решение приняли судьи.

Поражение стало третьим для Исмагулова в в профессиональной лиге ММА.

Для американца победа стала двадцатой в профессиональной карьере.

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Мария Мельникова
Исмагулов Дамир Казахстан США
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