Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Повышенный уровень загрязнения воздуха прогнозируют в Алматы

Повышенный уровень загрязнения воздуха прогнозируют в Алматы Фото: скриншот с видео
Синоптики сообщают о неблагоприятных метеорологических условиях в Алматы в воскресенье, 2 июля, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов Казгидромета, 2 июля в Алматы ожидается повышенная концентрация вредных загрязняющих веществ в воздухе. Неблагоприятные метеорологические условия в мегаполисе обещают синоптики.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Кроме того, 2 июля, по данным синоптиков, в Астане и 13 областях страны объявлено штормовое предупреждение. На большей части сохранится жаркая погода и пожароопасная ситуация.

Читайте также

Токаев поздравил казахстанцев с Днем домбры

Очередное село отказалось от алкоголя

Полицейские СКО практикуют стояние на гвоздях

Мария Мельникова
Казгидромет Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Кому повысят социальные выплаты с 1 июля
Кому с 1 июля повысили социальные пособия на 14,5%
Что изменится в жизни казахстанцев с июля 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с июля 2023 года
Аким Талдыкоргана освобожден от занимаемой должности
Аким Талдыкоргана освобожден от занимаемой должности
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления