Повышенный уровень загрязнения воздуха прогнозируют в Алматы

Синоптики сообщают о неблагоприятных метеорологических условиях в Алматы в воскресенье, 2 июля, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов Казгидромета, 2 июля в Алматы ожидается повышенная концентрация вредных загрязняющих веществ в воздухе. Неблагоприятные метеорологические условия в мегаполисе обещают синоптики.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Кроме того, 2 июля, по данным синоптиков, в Астане и 13 областях страны объявлено штормовое предупреждение. На большей части сохранится жаркая погода и пожароопасная ситуация.