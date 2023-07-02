Пожар в Балхашском районе ликвидирован

Загорание камыша в Балхашском районе Алматинской области ликвидировано, сообщает Zakon.kz.

По информации руководства Иле-Балхашского резервата, огонь ликвидирован 2 июля в 07:40.

На тушение пожара направили 47 сотрудников и 5 единиц техники Департамента по ЧС и 25 человек и 10 единиц техники Иле-Балхашского резервата.

"Осложнением в тушении загорания являлась труднодоступная болотистая местность, отсутствие подъездных путей", – сообщили на сайте МЧС.

22 июня в Алматинской области на территории Иле-Балхашского резервата начался пожар. По данным МЧС РК, изначально горело 6200 гектаров местности. На восьмые сутки (по состоянию на 11:00 30 июня) пожарным удалось снизить площадь горения до 30 га.

