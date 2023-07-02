Король Нидерландов извинился за рабовладельческое прошлое страны
Фото: freepik
Король Нидерландов Виллем-Александр извинился за историческую роль Нидерландов в рабстве, сообщает Zakon.kz.
Король выступил на церемонии, посвященной 160-летию правовой отмены рабства в Нидерландах, включая их бывшие колонии в Карибском море, пишет CNN.
Он сказал, что расизм в голландском обществе остается проблемой, и не все поддержат его извинения.
"В этот день, когда мы вспоминаем голландскую историю рабства, я прошу прощения за это преступление против человечества".
Извинения прозвучали на фоне более широкого пересмотра колониального прошлого Нидерландов, включая участие как в атлантической работорговле, так и в рабстве в бывших азиатских колониях.
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