В Австралии легализовали некоторые психотропные вещества

Австралия стала первой страной, легализовавшей медицинские психоделики, сообщает Zakon.kz.

В стране разрешили назначать психоделики пациентам с депрессией или посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Врачи могут назначать дозы MDMA, также известного как экстази, для лечения посттравматического стрессового расстройства.

Псилоцибин, психоактивный ингредиент так называемых "волшебных" грибов, также можно давать людям с трудно поддающейся лечению депрессией.

Власти страны включили эти два препарата в список одобренных лекарственных средств.

В прошлом месяца в Австралии окончательно запретили нацистскую символику.

