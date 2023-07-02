Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Австралии легализовали некоторые психотропные вещества

таблетки Фото: freepik
Австралия стала первой страной, легализовавшей медицинские психоделики, сообщает Zakon.kz.

В стране разрешили назначать психоделики пациентам с депрессией или посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Врачи могут назначать дозы MDMA, также известного как экстази, для лечения посттравматического стрессового расстройства.

Псилоцибин, психоактивный ингредиент так называемых "волшебных" грибов, также можно давать людям с трудно поддающейся лечению депрессией.

Власти страны включили эти два препарата в список одобренных лекарственных средств.

В прошлом месяца в Австралии окончательно запретили нацистскую символику.

Читайте также

Пожар в Балхашском районе ликвидирован

Токаев наградил двух военнослужащих, тушивших пожар в Абайской области

Краснокнижных птиц заметили в Бурабае

Мухит Турсынали
Австралия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Кому повысят социальные выплаты с 1 июля
Кому с 1 июля повысили социальные пособия на 14,5%
спасательная операция
В Костанайской области пропала пожилая женщина
пейзаж, горы, природа
Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 июля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления