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Из-за пожара в кафе эвакуировали 55 человек

пожарные Фото: ДЧС ВКО
В Усть-Каменогорске эвакуировали 45 взрослых и 10 детей из-за пожара в кафе, сообщает Zakon.kz.

2 июля в 5:23 в Усть-Каменогорске на улице Казахстан произошел пожар в кафе, расположенном на первом этаже 5-ти этажного дома. Клубы едкого дыма окутали всю округу.

дым

Фото: ДЧС ВКО

Прибывшие пожарные выводили людей по лестничным маршам.

Одновременно с эвакуацией огнеборцы тушили охваченное огнем кафе. Пожар ликвидировали в 6:19, площадь огня составила 120 кв.м.

Пострадавших в результате пожара нет.

В ликвидации были задействованы 28 человек и 9 единиц техники службы пожаротушения ДЧС ВКО.

В департаменте по ЧС рассматривают две причины пожара – неосторожное обращение с огнем и поджог.

В Актобе при тушении сухостоя пожарные спасли ежика.

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Мухит Турсынали
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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