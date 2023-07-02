Из-за пожара в кафе эвакуировали 55 человек
Фото: ДЧС ВКО
В Усть-Каменогорске эвакуировали 45 взрослых и 10 детей из-за пожара в кафе, сообщает Zakon.kz.
2 июля в 5:23 в Усть-Каменогорске на улице Казахстан произошел пожар в кафе, расположенном на первом этаже 5-ти этажного дома. Клубы едкого дыма окутали всю округу.
Фото: ДЧС ВКО
Прибывшие пожарные выводили людей по лестничным маршам.
Одновременно с эвакуацией огнеборцы тушили охваченное огнем кафе. Пожар ликвидировали в 6:19, площадь огня составила 120 кв.м.
Пострадавших в результате пожара нет.
В ликвидации были задействованы 28 человек и 9 единиц техники службы пожаротушения ДЧС ВКО.
В департаменте по ЧС рассматривают две причины пожара – неосторожное обращение с огнем и поджог.
В Актобе при тушении сухостоя пожарные спасли ежика.
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