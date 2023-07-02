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Галымжан Кырыкбай стал победителем "Қазақстан Барысы-2023"

Казахстан Барысы Победитель Фото: Instagram/qazaqstan_barysy
В Астане завершился ХII республиканский турнир "Қазақстан барысы-2023" по казакша курес, чемпионом которого признан представитель Жамбылской области Галымжан Кырыкбай, одолевший в финале палуана из Мангистау Нурдаулета Жарылгапова, сообщает Zakon.kz.

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В турнире Qazaqstan Barysy-2023 приняли участие по два борца из каждого региона в абсолютной весовой категории, а также победители турнира среди силовых структур "Әскер Барысы". Всего за титул спорили 41 спортсмен. В списке участников самых престижных соревнований нашей страны числились такие известные палуаны, как Руслан Абдразаков, Нурдаулет Жарылгапов, Ерасыл Кажыбаев, Галымжан Кырыкбай и Максат Исагабылов. В итоге победителем ежегодного турнира стал Галымжан Кырыкбай, который до этого дважды был призером.

Прошлогодний чемпион "Қазақстан Барысы" Максат Исагабылов из Кызылординской области не смог в этот раз защитить свое звание, проиграв в предварительном раунде Нургали Жолтаеву из Алматинской области. 

Победитель нынешних состязаний Qazaqstan Barysy-2023 получил 25 млн тенге, золотой пояс и переходящий золотой тай-туяк (слиток золота в форме конского копыта). Обладатель "серебра" Нурдаулет Жарылгапов премирован 5,5 млн тенге и серебряным поясом. Мухтар Далелханулы из Павлодарской области, который занял третье место, получил от организаторов 1,8 млн тенге и бронзовый пояс.

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