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В Шымкенте спасение зажатого в автомобиле водителя попало на видео

ДТП Фото: скриншот видео
28 июня в 12:25 в Службу спасения 112 ДЧС Шымкента поступило сообщение о водителе, который зажат в автомобиле на пересечении Темирланского и Алматинского шоссе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба департамента, авария произошла на месте строительства подземной дороги перед рынком "Алаш".

Согласно информации, КАМАЗ по неосторожности врезался в бетон. В результате водителя, зажатого в автомобиле, освободили при помощи специального аварийно-спасательного оборудования.

Известно, что пострадавший в сознании, состояние тяжелое, передан сотрудникам скорой помощи.


"В аварийно-спасательных работах были задействованы 5 спасателей оперативно-спасательного отряда, 11 сотрудников пожарных подразделений ДЧС города Шымкента, 4 единицы техники", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Астане 29 июня автомобиль влетел в столб ЛРТ.

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