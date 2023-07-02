В Шымкенте спасение зажатого в автомобиле водителя попало на видео
Фото: скриншот видео
28 июня в 12:25 в Службу спасения 112 ДЧС Шымкента поступило сообщение о водителе, который зажат в автомобиле на пересечении Темирланского и Алматинского шоссе, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба департамента, авария произошла на месте строительства подземной дороги перед рынком "Алаш".
Согласно информации, КАМАЗ по неосторожности врезался в бетон. В результате водителя, зажатого в автомобиле, освободили при помощи специального аварийно-спасательного оборудования.
Известно, что пострадавший в сознании, состояние тяжелое, передан сотрудникам скорой помощи.
"В аварийно-спасательных работах были задействованы 5 спасателей оперативно-спасательного отряда, 11 сотрудников пожарных подразделений ДЧС города Шымкента, 4 единицы техники", – резюмируется в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Астане 29 июня автомобиль влетел в столб ЛРТ.
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