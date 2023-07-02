Потушен пожар в горах ВКО
Фото: pixabay
В 18:10 загорание в Приморском лесничестве Уланского района ВКО было полностью ликвидировано, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, загорание подстилки и сухой травы в горной скалистой местности полностью ликвидировано совместными усилиями лесников, пожарных и местных исполнительных органов.
Отмечается, что на месте работали сотрудники лесхоза и пожарные в количестве 24 человек и 4 единицы техники.
1 июля в Приморском лесничестве ВКО произошло загорание в горной местности на предварительной площади 0,7 га. В ликвидации огня задействовали 83 человека, 10 единиц техники и вертолет.
2 июля пожар был локализован.
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