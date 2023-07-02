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Ситуация в Украине: Зеленский посетил Одесскую область, Киев рассчитывает получить от МВФ еще около $1 млрд

президент Украины Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что в воскресенье посетил Одесскую область, где заслушал доклад командующего военно-морскими силами страны вице-адмирала Алексея Неижпапы, сообщает Zakon.kz.
  • Киев готов к дипломатическому урегулированию конфликта в Украине, если украинские войска выйдут на границы 1991 года, то есть включающие Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую область – Зеленский.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал правительство Германии не повторять "ошибку" Ангелы Меркель в вопросе членства Украины в НАТО. Отказ принять Украину в НАТО будет "самоубийством" для Европы, поскольку это заложит основы для новой войны, заявил он в интервью Politico.
  • Польша дополнительно отправит на границу с Беларусью 500 полицейских и сотрудников контртеррористических подразделений – глава МВД страны Мариуш Каминьский в Twitter.
  • Глава ЦРУ США Уильям Бернс считает ошибочным недооценивать желание президента России Владимира Путина получить контроль над Украиной, сообщает Reuters.
  • Неизвестные совершили нападение на посольство Беларуси в Гааге.
  • ЧВК "Вагнер" по госконтрактам получил 858 млрд рублей, сообщают российские СМИ.
  • Зампред Совбеза РФ Медведев назвал Украину "Землей Санникова", намекая что такой земли нет.
  • Польскую границу с Беларусью усилят 500 полицейских, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский в Twitter.
  • Украина рассчитывает получить до конца 2023 года от Международного валютного фонда (МВФ) еще около 1 миллиарда долларов, заявил экономист, советник Владимира Зеленского Олег Устенко в эфире телеканала "Рада".

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Редакция Zakon.kz
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз МВФ НАТО Зеленский Владимир Беларусь Польша США
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