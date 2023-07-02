Лидию Федосееву-Шукшину перевели из больницы в реабилитационный центр

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина переведена из больницы в реабилитационный центр Москвы, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила дочь артистки Ольга Шукшина.

"Она была выписана из больницы четыре дня назад, но сразу в реабилитационный центр. С таким диагнозом направляют только в реабилитационный центр, потому что требуется длительная реабилитация после инсульта", - сказала дочь РИА Новости.

По ее словам, артистка находится в частном реабилитационном центре на территории Москвы.

"У нее расписан каждый час. Ей занимаются врачи, надо восстанавливать двигательную функцию", - отметила Ольга Шукшина.

Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. Она снималась в фильмах "Сверстницы", "Печки-лавочки", "Калина красная" и других. В 1984 году ей было присвоено звание народной артистки РСФСР.

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