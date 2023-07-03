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В Костанайской области пожар охватил гараж, хозпостройку и автомобиль

тушение пожара Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области
2 июля в 16:10 на частном подворье в города Тобыла загорелись гараж, хозпостройка и автомобиль, сообщает Zakon.kz.

На момент прибытия пожарных расчетов горели гараж, кровля хозяйственной постройки, пристроенной к частному жилому дому на площади 55 кв. м.

"Огонь грозил перекинуться на жилой дом, расположенный в метре от гаража, но огнеборцам удалось отбить разбушевавшееся пламя и спасти жилое строение. В ходе тушения пожара из дома ими был эвакуирован 1 газовый баллон емкостью 27 л. До прибытия пожарных подразделений, проходящий мимо сосед вынес из дома ребенка 2017 г.р. В 16:29 удалось локализовать пожар, а еще спустя полчаса полностью ликвидировать".ДЧС Костанайской области

Как уточняется, огонь уничтожил деревянный гараж, внутри которого находился легковой автомобиль, велосипед, домашние вещи.

Жертв и пострадавших нет.

"Причина пожара – нарушение мер пожарной безопасности при выполнении ремонта транспортного средства (скутера) с использованием ЛВЖ. К борьбе с огнем были привлечены силы и средства ДЧС в составе 15 человек и 6 единиц техники", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Алматы горела трансформаторная подстанция.

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Елена Беляева
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