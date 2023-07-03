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После акции с сожжением Корана Швеция решила усилить контроль на границе

Швеция Фото: pixabay
Пресс-служба Министерства иностранных дел Швеции заявила о том, что после акции с сожжением Корана в стране планируют усилить контроль за безопасностью и пограничный контроль, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что правительство решило ввести пограничный контроль еще в мае из-за повышенной угрозы для Швеции на фоне предыдущих демонстраций, где сжигались экземпляры Корана.

"Министерство юстиции было проинформировано о том, как полицейское управление Швеции организует контроль на внутренних границах Швеции в свете последних событий, связанных с демонстрацией в центре Стокгольма в прошлую среду", – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что полицейское управление усиливает взаимодействие с другими органами для устранения угрозы.

В ведомстве подчеркнули, что свобода слова в Швеции охраняется законом, однако правительство не поддерживает "каждое высказанное мнение". Признанные законными общественные собрания могут быть оскорбительными, в частности, демонстрация, прошедшая 28 июня.

"Кроме того, они имеют серьезные последствия для внутренней безопасности Швеции", – отметили в МИД.

Полиция Стокгольма ранее выдала разрешение на акцию, местом для которой была выбрана площадь Медборъярплатсен в центре города. 28 июня организатор акции, 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, сжег на площади Коран. Перед сожжением он положил на книгу свиной бекон.

Комментируя скандальную акцию в Стокгольме, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что сожжение Корана не было нелегальным.

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