Врач оценил пользу грибов для организма

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил пользу грибов для организма, сообщает Zakon.kz.

В программе на телеканале "Россия 1" он сравнил этот продукт с кусочком картона, пропитанным маслом.

Среди плюсов, отметил врач, это то, что грибы низкокалорийны и богаты таким дефицитным микроэлементом, как цинк. Однако этот продукт, по мнению Мясникова, употребляют в основном как дань традиции.

"Надо к грибам относиться не как к пищевому продукту. Содержание калия значительно выше в той же картошке, в кожуре. Или мы берем тот же томатный или апельсиновый сок – там калия в разы больше, чем в грибах", – пояснил специалист.

Кроме того, грибы содержат хитин и плохо усваиваются организмом, уточнил Мясников.

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