Димаш поздравил казахстанцев с Днем домбры

Известный казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген поздравил жителей Казахстана с Днем домбры и выложил видео виртуозной игры на национальном инструменте, сообщает Zakon.kz.

2 июля Димаш Кудайберген поздравил казахстанцев с Днем домбры. Известный казахстанский певец выложил на своей страничке в Instagram видео с концерта, на кадрах которого музыкант виртуозно играет на национальном инструменте.

"Домбра занимает особое место в моей жизни, сопровождая меня повсюду. Пусть заветные звуки этого великого музыкального инструмента звучат в каждом уголке нашей планеты!", – добавил к поздравлению певец.





В Казахстане национальный день домбры отмечают ежегодно в первое воскресенье июля. В 2023 году данное событие приходится на 2 число месяца. День домбры, посвященный национальному музыкальному инструменту, был официально утвержден указом президента РК от 12 июня 2018 года.