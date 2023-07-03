17 признаков токсичных отношений

Даже самые крепкие и желанные отношения между людьми могут испортить абьюз или токсичность, манипуляции или игнорирование. Специалисты назвали самые распространенные признаки токсичных отношений, сообщает Zakon.kz.

Принято считать, что самым разрушительным для отношений становится измена. Однако, психологи утверждают, что есть примеры поведения человека в отношениях, которые становятся не менее разрушительными, при этом действуют они незаметнее и травмируют не меньше, пишет Bazaar.

Использование власти, чтобы контролировать партнера

В некоторых отношениях может быть такой сценарий, что у одного из партнеров больше денег, силы или власти, чему у другого. В таком случае он может использовать свой статус против своего возлюбленного человека – намеренно или же нет.

Любое проявление физического насилия

Рукоприкладство или любой вид физического насилия между партнерами абсолютно не являются нормальными явлениями. "Отношения, в которых проявляется такое поведение, требуют серьезной психологической помощи. При абьюзе единственный выход решения из конфликта – создать физическую дистанцию до тех пор, пока что-то не решится",- считают психологи.

Отказ от открытого выражения своих чувств

Вероятней всего, вы часто слышали, что общение – есть ключ к счастливым и здоровым отношениям. Не смотря на это многие пары стесняются открыто говорить о своих чувствах. "Они боятся быть отвергнутыми, как-то отпугнуть своего возлюбленного или показаться слишком напористыми. И это намного губительней, чем измена", – говорят эксперты.

Оставаться с тем, кто больше не делает вас счастливым

Есть несколько причин, по которым вы можете остаться с человеком, с которым вы несчастны. Самыми распространенными являются: наличие совместных детей или чувство привыкания. Но спешим сообщить, такая модель поведения может навредить и иметь более долгосрочные негативные последствия не только для вас, но и для ваших детей. "Это ситуация, которая будет травмировать вас и чем дольше вы в ней остаетесь, тем больше у вас будет "багажа", и тем больше работы вам придется делать над собой", – считают специалисты. А дети, которые видели постоянные ссоры и споры родителей, могут вырасти с дисфункциональными расстройством из-за того, что у них не было надлежащего примера для подражания.

Получать и ничего не отдавать взамен

Большая часть отношений заключается на принципе того, что вы должны разделять обязанности во всех аспектах жизни. Если один отводит детей в школу, другой их забирает. Сегодня вы поужинаете с его/ее родителями, а вечером ваш партнер сделает приятное вам. Но когда вы обнаруживаете, что один из вас постоянно отдает, будь то свое свободное время или внимание и никогда не получает ничего взамен, это может иметь последствия намного хуже, чем измена.

Лгать и скрывать что-то от своего партера

Даже если вы делаете это во благо партнера, чтобы защитить его чувства, наличие секретов от человека, с которым вы встречаетесь, может стать причиной большого скандала и вызвать проблемы с доверием в отношениях. Вы должны стараться рассказывать своему партнеру практически все. Если вы что-то умалчиваете, чтобы не причинить боль партнеру, то вам, вероятно всего, вам изначально не следовало этого делать.

Умалчивать обиду

К тому времени, как у вас не останется сил, чтобы сдерживать обиду в сердце, она приобретет поистине гигантские масштабы и успеет нанести непоправимый ущерб вашим отношениям.

Нехватка общения

Это не означает, что вы должны переписываться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, но вы должны уметь обсуждать друг с другом вещи, которые вас беспокоят. В противном случае, в один прекрасный день все обиды выльются наружу и это негативно скажется на ваших отношениях.

Нежелание идти на компромиссы

Если вы хотите построить здоровые отношения, научитесь уступать и смотреть на ситуации с точки зрения своего возлюбленного. Люди, которые ставят только свои желания на первое место, чаще всего в конце концов остаются в отношениях, правда с самими собой.

Постоянные ссоры из-за бытовых мелочей

Конечно, споры о том, чья сегодня очередь выносить мусор, могут показаться несерьезными, но такие вещи со временем накапливаются в большой ком обиды и, что еще хуже, становятся "боеприпасами" во время более серьезной ссоры в будущем.

Чувство снисхождения

Смотреть на своего избранника сверху вниз – всего лишь очередной способ самоутвердиться за его счет. Такое неуважительное отношение к партнеру – последнее, что необходимо для построения длительных и здоровых отношений. Специалисты считают, что снисходительное отношение к партнеру намного хуже, чем измена, так человеку понадобится время, чтобы восстановить свою самооценку.

Сохранять отношения из соображений удобства

Возможно вы не хотите расстраивать свою семьи новостями о разрыве отношений, или вы не ставите точку в вашем романе потому, что у вас запланирована невозвратная поездка через полгода, но оставаться вместе только потому, что вы чувствуете, что должны – не есть хорошо. Это может привести только к еще большему количеству ссор и горя, хотя у вас был шанс расстаться на дружеской ноте.

Манипуляции

Сложно ощутить эту тонкую грань между просьбами возлюбленного и открытыми манипуляциями. Зачастую, когда человек осознает, что стал жертвой манипулятора и перестал полностью контролировать свою жизнь самостоятельно, бывает уже слишком поздно.

Ревность

Даже если фактическая измена не произошла, одно малейшее подозрение о неверности партнера может перерасти в настоящую паранойю, которая будет отравляет жизнь обоим.

Притворяться тем, кем на самом деле вы не являетесь

На начальном этапе отношений практически все пары сталкиваются с этим. Ведь желание показать себя с самой лучшей стороны – явление нормальное и объяснимое. Но со временем идеальный образ, который вы нарисовали у себя в голове, развеивается. Поэтому постарайтесь быть честными друг с другом с самого начала, чтобы затем эти несовпадения не стали причиной разочарования.

Оставаться вместе, потому что вы стали созависимыми

Иногда в жизни случается так, что люди перенасыщаются друг другом и в такие моменты необходимо ставить точку в отношениях и отпускать партнера. Однако, многие пары то ли из-за привычки, то ли из-за страха одиночества, предпочитают находится в отношениях, где уже давно утихла страсть и любовь.

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