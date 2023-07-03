17 признаков токсичных отношений
Принято считать, что самым разрушительным для отношений становится измена. Однако, психологи утверждают, что есть примеры поведения человека в отношениях, которые становятся не менее разрушительными, при этом действуют они незаметнее и травмируют не меньше, пишет Bazaar.
Использование власти, чтобы контролировать партнера
В некоторых отношениях может быть такой сценарий, что у одного из партнеров больше денег, силы или власти, чему у другого. В таком случае он может использовать свой статус против своего возлюбленного человека – намеренно или же нет.
Любое проявление физического насилия
Рукоприкладство или любой вид физического насилия между партнерами абсолютно не являются нормальными явлениями. "Отношения, в которых проявляется такое поведение, требуют серьезной психологической помощи. При абьюзе единственный выход решения из конфликта – создать физическую дистанцию до тех пор, пока что-то не решится",- считают психологи.
Отказ от открытого выражения своих чувств
Вероятней всего, вы часто слышали, что общение – есть ключ к счастливым и здоровым отношениям. Не смотря на это многие пары стесняются открыто говорить о своих чувствах. "Они боятся быть отвергнутыми, как-то отпугнуть своего возлюбленного или показаться слишком напористыми. И это намного губительней, чем измена", – говорят эксперты.
Оставаться с тем, кто больше не делает вас счастливым
Есть несколько причин, по которым вы можете остаться с человеком, с которым вы несчастны. Самыми распространенными являются: наличие совместных детей или чувство привыкания. Но спешим сообщить, такая модель поведения может навредить и иметь более долгосрочные негативные последствия не только для вас, но и для ваших детей. "Это ситуация, которая будет травмировать вас и чем дольше вы в ней остаетесь, тем больше у вас будет "багажа", и тем больше работы вам придется делать над собой", – считают специалисты. А дети, которые видели постоянные ссоры и споры родителей, могут вырасти с дисфункциональными расстройством из-за того, что у них не было надлежащего примера для подражания.
Получать и ничего не отдавать взамен
Большая часть отношений заключается на принципе того, что вы должны разделять обязанности во всех аспектах жизни. Если один отводит детей в школу, другой их забирает. Сегодня вы поужинаете с его/ее родителями, а вечером ваш партнер сделает приятное вам. Но когда вы обнаруживаете, что один из вас постоянно отдает, будь то свое свободное время или внимание и никогда не получает ничего взамен, это может иметь последствия намного хуже, чем измена.
Лгать и скрывать что-то от своего партера
Даже если вы делаете это во благо партнера, чтобы защитить его чувства, наличие секретов от человека, с которым вы встречаетесь, может стать причиной большого скандала и вызвать проблемы с доверием в отношениях. Вы должны стараться рассказывать своему партнеру практически все. Если вы что-то умалчиваете, чтобы не причинить боль партнеру, то вам, вероятно всего, вам изначально не следовало этого делать.
Умалчивать обиду
К тому времени, как у вас не останется сил, чтобы сдерживать обиду в сердце, она приобретет поистине гигантские масштабы и успеет нанести непоправимый ущерб вашим отношениям.
Нехватка общения
Это не означает, что вы должны переписываться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, но вы должны уметь обсуждать друг с другом вещи, которые вас беспокоят. В противном случае, в один прекрасный день все обиды выльются наружу и это негативно скажется на ваших отношениях.
Нежелание идти на компромиссы
Если вы хотите построить здоровые отношения, научитесь уступать и смотреть на ситуации с точки зрения своего возлюбленного. Люди, которые ставят только свои желания на первое место, чаще всего в конце концов остаются в отношениях, правда с самими собой.
Постоянные ссоры из-за бытовых мелочей
Конечно, споры о том, чья сегодня очередь выносить мусор, могут показаться несерьезными, но такие вещи со временем накапливаются в большой ком обиды и, что еще хуже, становятся "боеприпасами" во время более серьезной ссоры в будущем.
Чувство снисхождения
Смотреть на своего избранника сверху вниз – всего лишь очередной способ самоутвердиться за его счет. Такое неуважительное отношение к партнеру – последнее, что необходимо для построения длительных и здоровых отношений. Специалисты считают, что снисходительное отношение к партнеру намного хуже, чем измена, так человеку понадобится время, чтобы восстановить свою самооценку.
Сохранять отношения из соображений удобства
Возможно вы не хотите расстраивать свою семьи новостями о разрыве отношений, или вы не ставите точку в вашем романе потому, что у вас запланирована невозвратная поездка через полгода, но оставаться вместе только потому, что вы чувствуете, что должны – не есть хорошо. Это может привести только к еще большему количеству ссор и горя, хотя у вас был шанс расстаться на дружеской ноте.
Манипуляции
Сложно ощутить эту тонкую грань между просьбами возлюбленного и открытыми манипуляциями. Зачастую, когда человек осознает, что стал жертвой манипулятора и перестал полностью контролировать свою жизнь самостоятельно, бывает уже слишком поздно.
Ревность
Даже если фактическая измена не произошла, одно малейшее подозрение о неверности партнера может перерасти в настоящую паранойю, которая будет отравляет жизнь обоим.
Притворяться тем, кем на самом деле вы не являетесь
На начальном этапе отношений практически все пары сталкиваются с этим. Ведь желание показать себя с самой лучшей стороны – явление нормальное и объяснимое. Но со временем идеальный образ, который вы нарисовали у себя в голове, развеивается. Поэтому постарайтесь быть честными друг с другом с самого начала, чтобы затем эти несовпадения не стали причиной разочарования.
Оставаться вместе, потому что вы стали созависимыми
Иногда в жизни случается так, что люди перенасыщаются друг другом и в такие моменты необходимо ставить точку в отношениях и отпускать партнера. Однако, многие пары то ли из-за привычки, то ли из-за страха одиночества, предпочитают находится в отношениях, где уже давно утихла страсть и любовь.
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