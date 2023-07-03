Главное к утру: убийство иностранцев под Алматы, нашествие саранчи и жуткая авария по дороге на Медеу

В Алматинской области нашли убитыми двух граждан Таджикистана. В Костанайской области полчища саранчи угрожают посевам. Жизни двух человек унесла страшная авария на трассе, ведущей к Медеу, сообщает Zakon.kz.

Убийство в Каскелене

В Карасайском районе Алматинской области полицейские нашли тела двух граждан Таджикистана с ножевыми ранениями. О трупах двух мужчин в одном из домов Каскелена сообщила местная жительница. Полиция задержала подозреваемого в убийстве.

Нашествие саранчи

Невероятное нашествие саранчи на поля Костанайской области сняли местные жители. На кадрах видно, как насекомые градом разбиваются о едущую машину. Чиновники заявляют о предпринимаемых мерах и сложностях в опрыскивании.

Жуткая авария по дороге на Медеу

В ночь на 3 июля на подъеме к Медеу произошла авария. Столкнулись водители мотоцикла и электровелосипеда. От сильного удара велосипед разлетелся на куски, его обломки разбросало на десятки метров. Оба водителя транспортных средств погибли на месте.

Новости Казахстана

Административный суд Атырау вынес решение о взыскании штрафа с ТОО Karabatan Utility Solutions за превышение выброса углекислого газа в атмосферу. Компания обязана выплатить более 7,2 млрд тенге.

В Акмолинской области трехлетний ребенок скончался, упав в септик недостроенного детского сада на станции Тонкерис Шортандинского района.

В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области вечером 2 июля выпал град. Осадки повредили урожай.

В одном из микрорайонов Актау 48-летняя женщина разбилась насмерть, упав с балкона девятого этажа.

Жители села Павлодарское пожаловались на то, что неизвестные оставляют на свалке туши лошадей. В полиции заявили, что примут меры.

2 июля в Боровом завершилась Летняя школа Media Bootсamp для молодых журналистов. 4-дневное мероприятие проводилось с целью формирования пула специалистов, соответствующих современным требованиям, путем повышения квалификации и развития профессиональных навыков.

Мировые новости

Стало известно, что аргентинский нападающий Лионель Месси будет ежегодно зарабатывать в американском футбольном клубе "Интер Майами" от 50 до 60 млн долларов.

Папа Франциск заявил, что возмущен актом сожжения Корана в центе Стокгольма. На фоне акции Швеция решила усилить контроль на границе.

Власти 10 коммун на севере Франции ввели комендантский час для борьбы с беспорядками, которые вспыхнули после смерти подростка, скончавшегося от пули полицейского.