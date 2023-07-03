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Повышенный уровень загрязнения воздуха прогнозируют в четырех городах

Повышенный уровень загрязнения воздуха прогнозируют в четырех городах Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В понедельник, 3 июля, в четырех городах страны синоптики обещают повышенный уровень вредных веществ в атмосфере, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов Казгидромета, 3 июля неблагоприятные метеорологические условия будут в Алматы, Усть-Каменогорске, Риддере и Актау.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе;
  • занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Как сообщили синоптики накануне, в понедельник, на большей части страны ожидаются грозы и дожди. В отдельных регионах сохранится жаркая погода, отмечают специалисты.

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Актау Алматы Риддер Усть-Каменогорск
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