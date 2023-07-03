Как будут оплачивать деятельность ЧСИ

Минюст приказами от 27 июня 2023 года утвердил размеры оплаты деятельности частного судебного исполнителя и размер оплаты деятельности ЧСИ, связанной с принятием принудительных мер по исполнительным документам о взыскании алиментов и заработной платы, сообщает Zakon.kz.

Согласно приказу МЮ РК от 27 июня 2023 года № 416, сумма оплаты деятельности ЧСИ, уплачиваемая в рамках исполнительного производства в зависимости от категории дел, устанавливается в следующих размерах:

1) для исполнительных документов имущественного характера в зависимости от сумм взыскания:

до 60 МРП (до 207 тысяч тенге в 2023 году) – в размере 25% от суммы взыскания;

МРП (до 207 тысяч тенге в 2023 году) – в размере от суммы взыскания; от 60 до 300 МРП (от 207 тыс. до 1 млн 35 тыс. тенге) – 20% от суммы взыскания;

МРП (от 207 тыс. до 1 млн 35 тыс. тенге) – от суммы взыскания; от 300 до 1 000 МРП (от 1 млн 35 тыс. до 3 млн 450 тыс. тенге) – 15% от суммы взыскания;

МРП (от 1 млн 35 тыс. до 3 млн 450 тыс. тенге) – от суммы взыскания; от 1 000 до 5 000 МРП (от 3 млн 450 тыс. до 17 млн 250 тыс. тенге) — 10% от суммы взыскания;

МРП (от 3 млн 450 тыс. до 17 млн 250 тыс. тенге) — от суммы взыскания; от 5 000 до 10 000 МРП (от 17 млн 250 тыс. тенге до 34 млн 500 тыс. тенге) – 8% от суммы взыскания;

МРП (от 17 млн 250 тыс. тенге до 34 млн 500 тыс. тенге) – от суммы взыскания; от 10 000 до 20 000 МРП (от 34 млн 500 тыс. тенге до 69 млн тенге) – 5% от суммы взыскания;

МРП (от 34 млн 500 тыс. тенге до 69 млн тенге) – от суммы взыскания; свыше 20 000 (свыше 69 млн тенге) – 3% от суммы взыскания;

2) для исполнительных документов неимущественного характера:

о выселении и (или) вселении, обязании должника совершить определенные действия и (или) воздержаться от их совершения – с граждан 50 МРП (172 500 тенге) , юридических лиц 100 МРП (345 000 тенге);

(172 500 тенге) , юридических лиц (345 000 тенге); об обеспечении иска, освобождении имущества от ареста и иных исполнительных документов – с граждан 10 МРП (34 500 тенге), юридических лиц 20 МРП (69 000 тенге);

(34 500 тенге), юридических лиц (69 000 тенге); о порядке общения с ребенком – с граждан в размере 20 МРП (69 000 тенге) ежемесячно;

3) для исполнительных документов о взыскании периодических платежей:

о взыскании алиментов и возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, в размере 1 МРП (3 450 тенге) от суммы взыскания ежеквартально.

При взыскании образовавшейся задолженности оплата деятельности ЧСИ осуществляется в соответствии с подпунктом 1) размеров оплаты деятельности ЧСИ.

При этом в документе говорится, что сумма взыскания – размер содержащегося в исполнительном документе денежного требования либо части денежного требования, предъявленного взыскателем к принудительному исполнению.

Если исполнительный документ имущественного характера исполнен частично, то ЧСИ выплачивается только часть оплаты его деятельности, пропорциональная взысканной сумме или стоимости имущества.

По исполнительным документам о порядке общения с ребенком оплата деятельности ЧСИ возлагается в равных долях на взыскателя и должника.

Сумма оплаты деятельности ЧСИ взыскивается со стороны, заявившей ходатайство о принятии обеспечительных мер. По исполнительному документу об отмене обеспечения иска оплата деятельности ЧСИ взыскивается с лица, заявившего ходатайство о принятии обеспечительных мер, и которому в иске отказано. Если же иск удовлетворен, оплата деятельности ЧСИ по исполнительному документу об отмене обеспечения иска взыскивается с лица, в отношении которого приняты обеспечительные меры.

Согласно приказу МЮ РК от 27 июня 2023 года № 415, оплата деятельности ЧСИ, связанной с принятием принудительных мер по исполнительным документам о взыскании алиментов и заработной платы, установлена в размере 15 МРП (51 750 тенге) на одно исполнительное производство.

При этом, в соответствии с п.1 статьи 117-1 закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", оплата деятельности ЧСИ из бюджета осуществляется по социально значимой категории дел:

о взыскании алиментов при: наличии задолженности 3 и более месяцев в связи с розыском должника;

отсутствии у должника постоянного дохода, места работы и имущества, на которое возможно обратить взыскание; о взыскании заработной платы при отсутствии у должника денег и имущества, на которое возможно обратить взыскание.

Приказы № 415 и № 416 вводятся в действие 11 июля 2023 года.