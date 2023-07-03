Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане утвердили предельные цены на газ для производства электроэнергии для цифрового майнинга

В Казахстане утвердили цены на газ для цифрового майнинга Фото: Zakon.kz
Приказом Минэнерго от 30 июня 2023 года утверждены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке, предназначенного для реализации крупным коммерческим потребителям, лицам, осуществляющим цифровой майнинг, сообщает Zakon.kz.

Так, дороже всех за газ будут платить в Алматы, Алматинской области и области Жетісу – 53 254 тенге за 1 тыс. кубических метров без учета НДС.

Меньше всех – в Восточно–Казахстанской области – 9076 тенге за 1 тыс. кубических метров без учета НДС.

  • В Астане стоимость газа составит 43 361 тенге;
  • в Шымкенте – 49 390 тенге;
  • в Карагандинской области – 43 361 тенге;
  • в Атырауской области – 13 712 тенге;
  • в Западно–Казахстанской области – 18 078 тенге;
  • в Акмолинской области – 43 361 тенге;
  • в Жамбылской – 49 055 тенге;
  • в Костанайской области – 40 353 тенге;
  • в Кызылординской области – 35 017 тенге;
  • в Мангистауской области – 21 961 тенге;
  • в Туркестанской области – 49 390 тенге.

Приказ вводится в действие с 30 июня 2023 года.

Читайте также

В Казахстане утвердили правила назначения выплаты на погребение

Как будут оплачивать деятельность ЧСИ

Кайрату Боранбаеву отменили приговор

Лариса Черненко
МЭ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Кайрат Боранбаев
Кайрату Боранбаеву отменили приговор
Кому повысят социальные выплаты с 1 июля
Кому с 1 июля повысили социальные пособия на 14,5%
деньги
Курсы валют в обменниках мегаполисов на 2 июля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления