В Казахстане утвердили предельные цены на газ для производства электроэнергии для цифрового майнинга

Приказом Минэнерго от 30 июня 2023 года утверждены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке, предназначенного для реализации крупным коммерческим потребителям, лицам, осуществляющим цифровой майнинг, сообщает Zakon.kz.

Так, дороже всех за газ будут платить в Алматы, Алматинской области и области Жетісу – 53 254 тенге за 1 тыс. кубических метров без учета НДС.

Меньше всех – в Восточно–Казахстанской области – 9076 тенге за 1 тыс. кубических метров без учета НДС.

В Астане стоимость газа составит 43 361 тенге;

в Шымкенте – 49 390 тенге;

в Карагандинской области – 43 361 тенге;

в Атырауской области – 13 712 тенге;

в Западно–Казахстанской области – 18 078 тенге;

в Акмолинской области – 43 361 тенге;

в Жамбылской – 49 055 тенге;

в Костанайской области – 40 353 тенге;

в Кызылординской области – 35 017 тенге;

в Мангистауской области – 21 961 тенге;

в Туркестанской области – 49 390 тенге.

Приказ вводится в действие с 30 июня 2023 года.