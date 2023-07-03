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Вице-министр энергетики лично проверил строительство ТЭЦ в Астане

Вице-министр энергетики лично проверил строительство ТЭЦ в Астане Фото: Zakon.kz
Вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов посетил ТЭЦ АО "Астана-Энергия", сообщает Zakon.kz.

При посещении строящейся ТЭЦ-3 был проведен визуальный контроль за ходом работ.

На насосной станции провели гидравлические испытания трубопроводов сетевой воды, заканчивается нанесение тепловой изоляции.

На участке химводоочистки вице-министр энергетики осмотрел смонтированное оборудование, готовое к проведению пуско-наладочных работ. Оперативным персоналом проводится нанесение диспетчерских наименований на запорную арматуру, разрабатываются производственные инструкции.


Какие работы запланированы 

На участке железной дороги с середины июля начинается монтаж недостающего участка пути для доставки химических реагентов и мазута на ТЭЦ. В котельном цеху проводится газовоздушная опрессовка энергетического котла для подготовки к нанесению тепловой изоляции.

С середины июля планируется наладка частотных преобразователей Siemens тягодутьевых механизмов водогрейных котлов. После чего будут проведены воздушные испытания котлов на плотность и гидравлические испытания.

В середине августа ожидается поставка недостающего оборудования КИПиА Emerson для котельного оборудования. Проводится поэтапное (3 из 5 участков) заполнение для последующей опрессовки технического водовода.

"На новой секции №2 золоотвала проводится наращивание дамбы и прокладка трубопроводов золы и осветленной воды. Проводится ремонт турбин №1 и 2. В котельном цехе завершается ремонт котла №3", – говорится в сообщении Министерства энергетики.   

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 31 января на совещании по развитию столицы поручил ввести в эксплуатацию ТЭЦ-3 до конца 2023 года.

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