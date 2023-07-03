Выращивать клубнику и откармливать скот: чему чаще всего учатся казахстанские безработные

Свыше 97 тысяч граждан РК, в том числе около 25,5 тысячи безработных, прошли онлайн-курсы на платформе профессионального обучения skills.enbek.kz, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства труда и социальной защиты населения РК, с начала года сертификаты о прохождении курсов на платформе skills.enbek.kz получили 97,3 тысячи казахстанцев. Всего на сайте зарегистрированы 292,9 тысячи человек.

Обучение прошли 25,5 тысячи безработных. Из них около 8,6 тысячи – представители молодежи, в основном из Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областей и Шымкента.







"С момента запуска авторы опубликовали на платформе 219 курсов по различным направлениям, из них 166 – бесплатные. Продолжительность курсов составляет от одного до 72 часов. Наиболее востребованные курсы – "Выращивание клубники от А до Я", "Птицеводство. Выращивание бройлеров", "Откорм крупного рогатого скота", "Ірі қара малды бордақылау", "Кассир", – рассказали в пресс-службе министерства.

Платформу skills.enbek.kz создали, чтобы повысить уровень образованности и профессионализма населения, а также стимулировать карьерное развитие. При обучении можно самостоятельно выбрать, на каком языке и в каком темпе проходить курсы. После завершения курса нужно сдать тест с пороговым уровнем 70%. После его сдачи выдают сертификат, который будут учитывать при поиске работы через электронную биржу труда.

По состоянию на конец марта 2023 года уровень безработицы в Казахстане составлял 5%.