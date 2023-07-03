Мергалиев доложил Токаеву о новеллах в судебной системе

3 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева. Глава государства был проинформирован об итогах деятельности судебной системы за первое полугодие, сообщает Zakon.kz.

Асламбек Мергалиев рассказал о законодательных инициативах, направленных на реализацию принципа состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе, расширение сферы применения мер пресечения, альтернативных содержанию под стражей, дебюрократизацию, унификацию и открытость судопроизводства.

"Президенту также была представлена информация о расширении подсудности ювенальных судов и обеспечении правильного применения процессуальных норм о принятии апелляцией решения по существу, без возврата дела в суд первой инстанции при отмене судебного акта. Эти новеллы должны уменьшить волокиту, судейские ошибки и способствовать быстрому восстановлению нарушенных прав граждан", – говорится в сообщении Акорды.

Фото: akorda.kz

Глава государства обратил особое внимание на необходимость обеспечения судебной защиты прав человека и независимости суда как факторов повышения доверия к системе правосудия.

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5 июня 2023 года президент уже проводил встречу с председателем Верховного суда. Тогда Асламбек Мергалиев доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе модернизации судебной системы в Казахстане.