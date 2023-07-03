Как будут выплачивать базовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане

Минтруда приказом от 22 июня 2023 года утвердило Правил исчисления размеров, назначения, осуществления, прекращения и пересмотра решения о назначении государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту, сообщает Zakon.kz.

Так, основанием для назначения государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту является заявление лица, имеющего на это право, или его законного представителя.

Заявление подается через:

государственную корпорацию – для назначения пенсий.

через портал – для назначения государственной базовой пенсионной выплаты.

Для назначения государственной базовой пенсионной выплаты помимо заявления представляются:

документы, подтверждающие стаж участия заявителя в пенсионной системе;

свидетельство о браке (справка о регистрации актов гражданского состояния) либо свидетельство о расторжении брака или выписка из актовой записи о заключении брака (при наличии).

К документам, подтверждающим стаж участия в пенсионной системе (в зависимости от их наличия), относятся:

документы, подтверждающие трудовой стаж заявителя, выработанный до 1 января 1998 года;

документы, подтверждающие время ухода неработающей матери за малолетними детьми:

- свидетельства о рождении детей (выписка из актовой записи о рождении, или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданные органами записи актов гражданского состояния);

- один из следующих документов (в зависимости от их наличия):

документ, удостоверяющий личность детей;

свидетельство о браке (справка о регистрации актов гражданского состояния) либо свидетельство о расторжении брака или выписка из актовой записи о заключении брака (при наличии) детей;

аттестат об окончании среднего учебного заведения детей;

диплом об окончании средне-специального или высшего учебного заведения либо справка учебного заведения, подтверждающая обучение детей;

свидетельство или уведомление о смерти детей (либо актовая запись о смерти, или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданные органами записи актов гражданского состояния);

военный билет или документ, подтверждающий прохождение воинской службы на детей;

решение суда, подтверждающее факт осуществления и период фактического ухода неработающего отца за малолетними детьми (указанный период не засчитывается в стаж участия в пенсионной системе матери ребенка);

решение суда, подтверждающее факт осуществления и время ухода за лицом с инвалидностью первой группы, одиноким лицом с инвалидностью второй группы и пенсионером по возрасту, нуждающимися в посторонней помощи, а также престарелым, достигшим 80-летнего возраста, ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

Также необходимо представить:

документы, подтверждающие периоды воинской службы, службы в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службы (в зависимости от их наличия):

трудовая книжка;

военный билет;

справка архивного учреждения о периоде службы;

справка управления (отдела) по делам обороны или с места службы;

выписки из приказов, подтверждающих возникновение и прекращение служебных отношений на основе заключения и прекращения контракта о прохождении службы;

документ, подтверждающий факт и период проживания за границей супруги (супруга) сотрудников дипломатических служб РК и международных организаций, супругов военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных органов с супругами в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства по специальности;

документы, подтверждающие трудовой стаж после 1 января 1998 года в российских организациях комплекса "Байконур";

документы, подтверждающие периоды трудовой деятельности до 31 декабря 2004 года лиц, имеющих инвалидность первой и второй групп, если она инвалидность установлена бессрочно (в зависимости от их наличия):

трудовая книжка;

справка с места работы при отсутствии или негодности трудовой книжки, отсутствии соответствующих записей в трудовой книжке, наличии исправлений, неточностей, разночтений;

решение суда.

С 1 января 2005 года в стаж участия в пенсионной системе физических лиц, имеющих инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно, засчитываются периоды осуществления социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования на основании сведений централизованной базы данных о перечислении социальных отчислений.

Период осуществления обязательных пенсионных взносов подтверждается сведениями централизованной базы данных о перечислении обязательных пенсионных взносов.

При обращении за назначением пенсий лиц, имеющих статус кандаса, для идентификации представляется удостоверение кандаса.

Для назначения пенсий недееспособным, ограниченно дееспособным или нуждающимся в опеке или попечительстве лицам заявление и документы подаются их законными представителями.

Заявление для назначения пенсий третьими лицами подается по доверенности.

При представлении документов, составленных на иностранном языке, необходимо засвидетельствовать верность перевода документа на казахский или русский язык у нотариуса.

Пенсионные выплаты по возрасту

Для назначения пенсионных выплат по возрасту также представляются:

справка работодателя о доходах, выплаченных в валюте Российской Федерации лицам, работавшим в российских организациях комплекса "Байконур";

справка работодателя о доходах за период трудовой, предпринимательской деятельности, занятия частной практикой по видам деятельности, к которым по решению правительства применялся поправочный коэффициент 0 к ставкам обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, а также за периоды деятельности, доходы от которой исключены из доходов физического лица, подлежащих налогообложению;

документы, подтверждающие трудовой стаж заявителя;

Кроме того, при наличии представляются:

документ об образовании;

военный билет или справка управления (отдела) по делам обороны;

свидетельства о рождении детей (выписка из актовой записи о рождении, или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданные органами записи актов гражданского состояния);

справка о реабилитации, выданная органами прокуратуры в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан "О реабилитации жертв массовых политических репрессий";

справка военного комиссариата об участии в боевых действиях;

решение суда, подтверждающее факт осуществления и период ухода за лицом с инвалидностью первой группы, одиноким лицом с инвалидностью второй группы и пенсионером по возрасту, нуждающихся в посторонней помощи, престарелым, достигшим 80-летнего возраста, ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

документ, подтверждающий проживание за границей супруги (супруга) работника учреждений, находившихся на территории Советского Союза, учреждений РК, международной организации;

документ, подтверждающий проживание супруги (супруга) военнослужащего, сотрудника специального государственного органа в местностях, где отсутствовала возможность трудоустройства по специальности;

документ, подтверждающий трудовую деятельность в стране выбытия этнических казахов, прибывших в Казахстан в целях постоянного проживания на исторической родине.

При этом документы, выданные за пределами республики, подлежат легализации в установленном порядке.

Для подтверждения ухода неработающей матери за малолетними детьми представляется один из следующих документов (в зависимости от их наличия):

документ, удостоверяющий личность детей;

свидетельство о браке (справка о регистрации актов гражданского состояния) либо свидетельство о расторжении брака или выписка из актовой записи о заключении брака (при изменении фамилии) детей;

аттестат об окончании среднего учебного заведения детей;

диплом об окончании средне-специального или высшего учебного заведения либо справка учебного заведения, подтверждающая обучение детей;

свидетельство или уведомление о смерти детей (либо актовая запись о смерти или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданные органами записи актов гражданского состояния);

военный билет или документ о прохождении воинской службы на детей;

свидетельство о браке (справка о регистрации актов гражданского состояния) либо свидетельство о расторжении брака или выписка из актовой записи о заключении брака (при изменении фамилии).

При назначении пенсионных выплат по возрасту женщинам, родившим (усыновившим) 5 и более детей и воспитавшим их до восьмилетнего возраста, к документам, перечисленным выше, дополнительно представляются: свидетельства о рождении детей (или актовая запись о рождении, или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданные органами записи актов гражданского состояния) и документы, подтверждающие факт воспитания детей до восьми лет.

К документам, подтверждающим факт воспитания детей до восьми лет), относятся:

документы, удостоверяющие личность детей;

свидетельство о браке (справка о регистрации актов гражданского состояния) либо свидетельство о расторжении брака или выписка из актовой записи о заключении брака (при изменении фамилии) детей;

документ об обучении в учебном заведении детей;

свидетельство или уведомление о смерти детей (выписка из актовой записи о смерти, или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданная органом записи актов гражданского состояния);

военный билет или документ о прохождении воинской службы на детей;

решение суда об установлении факта воспитания, усыновления (удочерения) ребенка.

Указывается, что назначение пенсионных выплат по возрасту не превышает 10 рабочих дней, государственной базовой пенсионной выплаты – восьми рабочих дней со дня регистрации заявления с приложенными документами в Государственной корпорации.

Днем обращения за назначением пенсий считается день регистрации заявления и необходимых документов.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2023 года