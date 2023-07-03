Жару прогнозируют синоптики на западе Казахстана

Фото: pixabay

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 4-6 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны сохранится неустойчивая погода. 6 июля синоптики прогнозируют сильные дожди на востоке, юго-востоке и в центре республики. Также возможен град. "Лишь на западе страны ожидается погода преимущественно без осадков", – рассказали синоптики. На западе страны ожидается повышение температуры воздуха днем до +33+39°С. На остальной части Казахстана по прогнозу небольшое понижение температуры воздуха: на северо-западе и в центре до +25+35°С,

на севере до +25+30°С,

на востоке и на юго-востоке до +20+30°С,

на юге до +25+38°С. Читайте также Количество глэмпингов в Казахстане увеличилось на 35% за год Во FlyArystan объяснили задержку рейса на 13 часов Мороженое из кумыса создала казахстанка

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