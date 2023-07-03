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Жару прогнозируют синоптики на западе Казахстана

Жару прогнозируют синоптики на западе Казахстана Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 4-6 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны сохранится неустойчивая погода. 6 июля синоптики прогнозируют сильные дожди на востоке, юго-востоке и в центре республики. Также возможен град.

"Лишь на западе страны ожидается погода преимущественно без осадков", – рассказали синоптики. 

На западе страны ожидается повышение температуры воздуха днем до +33+39°С. 

На остальной части Казахстана по прогнозу небольшое понижение температуры воздуха:

  • на северо-западе и в центре до +25+35°С,
  • на севере до +25+30°С,
  • на востоке и на юго-востоке до +20+30°С,
  • на юге до +25+38°С.

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