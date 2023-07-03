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Количество глэмпингов в Казахстане увеличилось на 35% за год

Количество глэмпингов в Казахстане выросло на 35% за год Фото: pxhere
За год количество глэмпинговых комплексов в Казахстане увеличилось более чем на треть. Это места, где туристы могут отдохнуть на природе, но со всеми удобствами, сообщает Zakon.kz.

Количество глэмпинговых комплексов в Казахстане увеличилось до 38, сообщили 3 июля в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК. Сейчас глэмпинги есть в восьми регионах. Год назад таких комплексов было 28 на всю страну.


"Глэмпинги позволяют туристам отдыхать на природе, используя при этом все удобства – гостиничные номера и соответствующее обслуживание. Сейчас глэмпинги набирают популярность среди туристов по всему миру, и спрос на них растет. Строительство глэмпингов – доступный и эффективный бизнес-проект для предпринимателей", – пояснили в министерстве.

Сейчас в Алматинской области строят глэмпинг-комплекс "Капчагай Глэмпинг Playa". В курортной зоне "Имантау-Шалкар" в СКО также планируют построить два глэмпинг-парка на 110 мест.

"В прошлом году Казахстан посетили около 1 млн иностранных туристов. Ожидается, что в этом году этот показатель вырастет до 1,4 млн. Иностранцы в основном выбирают отдых на природе, в курортных зонах. Поэтому строительство глэмпингов – возможность еще больше повысить туристскую привлекательность нашей страны, следуя мировым трендам", – прокомментировал вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.

Ранее сообщалось, что туризм может стать одним из самых прибыльных видов бизнеса в Казахстане.

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