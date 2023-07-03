Какие события станут главными для финансового рынка в ближайшие дни

Текущая неделя будет сокращенной как на казахстанском, так и на американском финансовом рынке в связи с праздниками. Тем не менее в течение выходных ожидается выпуск важных экономических данных, сообщает Zakon.kz.

Понедельник, 3 июля

Бюро национальной статистики Казахстана выпустит информацию с показателями работы отечественной промышленности, а также информацию об изменении численности населения РК по данным на июнь.

В этот день фондовые рынки США закроются уже в 13:00 (или 23:00 по времени Астаны) в преддверии празднования Дня независимости. О доходах отчитается компания Sigma Lithium Corporation (SGML) – производитель экологического чистого лития.

Также в США, Китае, Великобритании и странах еврозоны выйдут данные по индексу деловой активности в производственном секторе за июнь.

В Германии ожидается публикация ежемесячного отчета от Бундесбанка.

Вторник, 4 июля

В Казахстане выйдет информация о выполнении строительных работ и вводе объектов в эксплуатацию, а также инвестиционной деятельности по стране.

В США выходной день в связи с празднованием Дня независимости.

Немецкий Бундесбанк выпустит статистику по импорту/экспорту за май.

В Австралии будет принято решение по процентной ставке на июль, после чего будет опубликован соответствующий отчет от Резервного банка Австралии (РБА).

Среда, 5 июля

Национальный банк Казахстана опубликует статистику по внебиржевым операциям за июнь. Бюро нацстатистики РК выпустит данные по объемам оказанных услуг и уровню заболеваемости отдельными инфекционными заболеваниями, индексы цен и цены производителей промышленной продукции, строительстве и сельском хозяйстве.

В США выйдут данные по заводским заказам за май, индекс экономического оптимизма на июль, а также протокол последнего заседания по денежно-кредитной политике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Европейский центральный банк проведет ежемесячное заседание по вопросам немонетарной политики в странах ЕС.

Четверг, 6 июля

В Казахстане 6 и 7 июля объявлены выходными днями в связи с празднованием Дня столицы.

Несколько американских компаний представят финотчеты, среди них Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) и Levi Strauss & Co. (LEVI).

Данные по торговому балансу за май выйдут в США, также ожидается выпуск национального отчета ADP о занятости за июнь и отчета по итогам исследования о вакансиях и текучести кадров (JOLTS) за май.

Пятница, 7 июля

Под конец недели Бюро нацстатистики Казахстана опубликует индексы цен на товары и услуги и цены приобретения продукции производственно-технического назначения промышленными предприятиями РК и оптовых продаж товаров.

В США выйдет статистика по заработным платам в несельскохозяйственном секторе за июнь. Также будут выпущены данные по уровню безработицы и экономически активному населению за июнь.

В Великобритании в течение дня ожидается выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли по денежно-кредитной политике. Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард выступит с докладом по денежно-кредитной политике в странах ЕС.