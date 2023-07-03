Как в Казахстане будут назначать декретные и пособие за уходу за детьми

Об утверждении Правил исчисления (определения) размеров, назначения социальных выплат по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлению, в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет, сообщает Zakon.kz.

Правила обновлены в связи с ведением в действие с 1 июля 2023 года Социального кодекса.

Так, в правила добавлен пункт, что одним из плательщиков социальных отчислений является работодатель, индивидуальный предприниматель, в том числе крестьянское или фермерское хозяйство, лицо, занимающееся частной практикой, осуществляющие исчисление и уплату социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, в том числе налоговые агенты, осуществляющие уплату соцотчислений за физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг).

В связи с отменой ЕСП он действует до 1 января 2024 года.

С 1 января 2024 года до 1 января 2025 года пункт действует в следующей редакции:

плательщик социальных отчислений – работодатель, индивидуальный предприниматель, в том числе крестьянское или фермерское хозяйство, лицо, занимающееся частной практикой, осуществляющие исчисление и уплату социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования в порядке, установленном законодательством РК.

За назначением социальных выплат по беременности и родам, усыновлению, социальной выплаты по уходу необходимо обратиться через:



государственную корпорацию с документом, удостоверяющим личность либо электронным документом из сервиса цифровых документов (в случае обращения за назначением социальных выплат лицом, имеющим статус кандаса, предоставляется удостоверение кандаса, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

портал;

За назначением социальной выплаты по уходу – через объекты информатизации банков второго уровня.

Предоставление заявления при назначении социальной выплаты через проактивную услугу не требуется.

Как отмечается, обращение за назначением социальной выплаты по уходу может осуществляться по принципу "одного заявления" при получении государственной услуги "Регистрация рождения ребенка, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния".

Рассмотрение заявления на назначение социальной выплаты по уходу осуществляется после регистрации рождения ребенка.

Для назначения социальных выплат по беременности и родам, усыновлению, социальной выплаты по уходу лицам, решением суда признанным недееспособными, ограниченно дееспособными или нуждающимися в опеке или попечительстве, заявление и необходимые документы подаются их опекунами или попечителями.

Имеющим право на получение социальной выплаты, находящемся в исправительном учреждении, она назначается на основании заявления и документов, представляемых администрацией исправительного учреждения в отделение Государственной корпорации по месту его нахождения.

Кроме того, для назначения соцвыплат предоставляются следующие документы:

социальных выплат по беременности и родам, усыновлению:

лист временной нетрудоспособности, выданный в связи с беременностью и родами, усыновлением новорожденного ребенка;

социальной выплаты по уходу:

свидетельство о рождении ребенка либо электронный документ из сервиса цифровых документов, либо справка, содержащая сведения из записей актов гражданского состояния о рождении;

в зависимости от их наличия:

выписка из решения суда об усыновлении ребенка, выданная органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству (в случаях усыновления ребенка в возрасте до полутора лет);

свидетельство о смерти ребенка, либо справка, содержащая сведения из записей актов гражданского состояния о смерти, или уведомление о смерти, полученное посредством портала.

При этом срок обращения за назначением:

социальных выплат по беременности и родам, усыновлению не может превышать 12 месяцев со дня возникновения права;

социальной выплаты по уходу не может превышать 18 месяцев со дня возникновения права на соцвыплату.

В правилах также указана формула,по которой расчитывается размер социальных выплат.

Социальные выплаты производятся государственной корпорацией путем:

зачисления средств на банковские счета или электронных денег на электронные кошельки электронных денег получателей;

перечисления средств на контрольный счет наличности исправительного учреждения получателям, находящимся в исправительном учреждении;

доставки на дом получателям через территориальные подразделения акционерного общества "Казпочта".

Доставка социальных выплат на дом получателям производится следующим категориям:

лицам с инвалидностью первой группы;

лицам, имеющим медицинское заключение о том, что нуждаются в постороннем уходе и не могут посещать по состоянию здоровья организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;

лицам, проживающим в сельской местности, при отсутствии территориальных подразделений АО "Казпочта".

Приказ вводится в действие с 1 июля 2023 года.