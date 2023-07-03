Глава Нацбанка доложил Токаеву о снижении инфляции в Казахстане

Президент выслушал отчет Национального банка о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за первое полугодие 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 3 июля, Галмыжан Пирматов доложил Касым-Жомарту Токаеву о развитии экономической ситуации в мире и Казахстане, факторах инфляции и принимаемых мерах по ее снижению, динамике платежного баланса, а также о состоянии активов ЕНПФ, Национального фонда и золотовалютных резервов.

"Галымжан Пирматов сообщил, что меры Национального банка дают положительные результаты, и инфляция демонстрирует снижение, формируясь в соответствии с прогнозами регулятора. Президенту также представлена информация по вопросам внедрения Концепции открытого банкинга и регулирования платежного рынка", – говорится в сообщении.

По итогам встречи президент поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики в стране.

Ранее Галымжан Пирматов в кулуарах правительства ответил на критику курсовой политики в Казахстане.