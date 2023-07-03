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Законодательство РК

Вейпы на 6 млрд тенге незаконно пытались ввезти в Казахстан из Китая

Вейпы на 6 млрд тенге незаконно пытались ввезти в Казахстан из Китая Фото: pexels
Вейпы весом 155,8 тонн, стоимостью 6,1 млрд тенге изъяли таможенники посту "Алаколь" на границе с Китаем, сообщает Zakon.kz.

В Комитете государственных доходов МФ РК, рассказали, что пресечен факт незаконного ввоза одноразовых электронных сигарет, жидкостей к электронным сигаретам и аксессуары к электронным сигаретам.

"Основанием задержания товаров и транспортных средств явилось не предоставление документов и недекларирование товаров, при прибытии на таможенную территорию ЕАЭС", – говорится в сообщении. 

С 1 по 6 марта на таможенный пост "Алаколь" прибыли восемь автотранспортных средств из Китая.

Отмечается, что перевозчик своевременно не уведомил таможенный орган о прибытии товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС и не представил документы на товар. За данные нарушения перевозчик привлечен к административной ответственности. 

Также при проведении таможенного досмотра товаров и транспортных средств были обнаружены – электронные сигареты (вейп) общим весом 155,8 тонн. 

"Согласно заключения специалистов общая стоимость товара составила 6, 1 млрд тенге, предполагаемая сумма таможенных платежей и налогов составляет 1,9 млрд. тенге". Пресс-служба КГД МФ РК

Ранее депутат предлагала запретить продажу вейпов в Казахстане.

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