Новые правила выдачи разрешения работодателям на привлечение иностранной рабочей силы

Министерство труда приказом от 30 июня 2023 года утвердило "Правила и условия выдачи или продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода", сообщает Zakon.kz.

Для получения государственной услуги "Выдача или продление разрешения работодателям на привлечение иностранной рабочей силы" работодатель или уполномоченное им лицо представляет в местный акимат через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz, www.elicense заявление, удостоверенное ЭЦП работодателя. К заявлению нужно приложить:

При привлечении сезонных иностранных работников:

сведения о привлекаемых иностранных работниках с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) (в т.ч. латинскими буквами), даты рождения, гражданства, номера, даты и органа выдачи паспорта (документа, удостоверяющего личность), страны постоянного проживания, страны выезда, образования, наименования специальности, соответствии с применяемыми в РК профессиональными стандартами;

электронная копия документа, удостоверяющего личность иностранного работника;

документ, подтверждающий внесение сбора за выдачу разрешения.

Также приказом определены 4 категории привлекаемых работников:

первая категория – руководители и их заместители;

вторая категория – руководители структурных подразделений, соответствующие квалификационным требованиям, установленным профессиональными стандартами, квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, типовыми квалификационными характеристиками должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций;

третья категория – специалисты, соответствующие квалификационным требованиям, установленным профессиональными стандартами, квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, типовыми квалификационными характеристиками должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций;

четвертая категория – квалифицированные рабочие, соответствующие квалификационным требованиям, установленным профессиональными стандартами, Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, тарифно-квалификационными характеристиками профессий рабочих.

При привлечении иностранных работников по первой, второй, третьей и четвертой категориям нужны документы:

сведения о привлекаемых иностранных работниках;

электронные копии нотариально засвидетельствованных документов об образовании и переводов (если документ не заполнен на государственном или русском языке), легализованных в РК (есть исключения);

нотариально засвидетельствованная электронная копия и перевод (если документ не заполнен на государственном или русском языке) контракта на выполнение работ, оказание услуг (если иностранное юридическое лицо-работодатель, осуществляет свою деятельность в Казахстане без образования филиала, представительства);

нотариально засвидетельствованная электронная копия и перевод документа (письма или соглашения о переводе), согласованного между иностранным работником и иностранным юридическим лицом-работодателем, из которого осуществляется временный перевод иностранного работника;

электронная копия письма работодателя, которое подтверждает соответствие квалификации и профессионального опыта иностранного работника должности, на которую осуществляется его привлечение;

информация о выполнении обязательств возложенных при выдаче разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) за предыдущий и текущий календарные годы, срок исполнения которых наступил (при их наличии);

информация о местном содержании в кадрах (есть исключения);

нотариально засвидетельствованная копия документа об условиях по местному содержанию в кадрах для инвестиционных приоритетных проектов;

информация о принимаемых обязательствах для получения и продления разрешений;

электронная копия договора об оказании услуг на территории соответствующей административно-территориальной единицы (при привлечении ИРС в пределах нескольких административно-территориальных единиц);

электронная копия письма уполномоченного органа соответствующей административной территориальной единицы об удовлетворении потребности в запрашиваемой ИРС (при привлечении ИРС в пределах нескольких административно-территориальных единиц);

электронная копия документа, удостоверяющего личность иностранного работника;

документ, подтверждающий внесение сбора за выдачу разрешения;

Далее документы, поданные работодателем, проверяются на полноту и соотверствие требованиям, а затем их рассматривает Комиссия по выдаче разрешений.

При принятии решения о выдаче разрешения, местный исполнительный орган в течение 1 рабочего дня после дня его принятия направляет в "личный кабинет" работодателя уведомление в форме электронного документа, подписанного ЭЦП руководителя местного исполнительного органа.

При выдаче разрешений по четвертой категории работодатель осуществляет замену по идентичным должностям иностранных работников казахстанскими гражданами от 6 месяцев до 1 года.

Местный исполнительный орган выдает разрешения в пределах квоты, распределенной уполномоченным органом по вопросам миграции населения.

Для выдачи или продления разрешения должны быть соблюдены следующие условия:

количество граждан РК не менее 70% списочной численности работников, относящихся к первой и второй категориям, с учетом работников направляющей стороны, осуществляющих трудовую деятельность в рамках договора на оказание услуг по предоставлению персонала;

количество граждан РК не менее 90% списочной численности работников, относящихся к третьей и четвертой категориям, с учетом работников направляющей стороны, осуществляющих трудовую деятельность в рамках договора на оказание услуг по предоставлению персонала.

Однако, при расчете местного содержания в кадрах, в числе иностранных работников не учитываются граждане государств-участников Договора о ЕАЭС.

Указанные выше условия не распространяются на:

субъектов малого предпринимательства;

государственные учреждения и предприятия;

иностранного работника, прибывшего для самостоятельного трудоустройства в Казахстан;

разрешения, выдаваемые в рамках квот по странам исхода, при наличии ратифицированных Казахстаном международных договоров о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов;

представительства и филиалы иностранных юридических лиц с численностью работников не более 10 человек.

На какой срок выдаются разрешения

Разрешения на привлечение иностранной рабочей силы выдаются сроком:

для первой категории – на основании заявления работодателя на один, два или три года, с правом продления срока разрешения на один, два или три года;

для второй и третьей категории – на 12 месяцев, с продлением на срок 12 месяцев, но не более 3 раз;

для четвертой категории – на 12 месяцев без права продления;

для сезонных иностранных работников – до 90, 180, 270, 365 календарных дней, без права продления.

Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы не выдается в следующих случаях:

превышения размера распределенной квоты;

несоблюдения работодателем указанных выше условий;

невыполнение обязательств по замене ИРС по четвертой категории;

установления факта привлечения работодателем иностранных работников без разрешения, а также привлечения иностранного работника по профессии или специальности, не соответствующей профессии или специальности указанной в разрешении. В этих случаях в течение 12 месяцев со дня установления подобного факта не выдаются новые разрешения;

несоответствия уровня образования (профессиональной подготовки) и опыта (стажа) практической работы ИРС квалификационным требованиям, предъявляемым к профессиям рабочих и должностям руководителей, специалистов и служащих.

Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы не продлевается в следующих случаях:

превышения размера распределенной квоты;

несоблюдения работодателем условий выдачи разрешения;

невыполнения обязательств по замене иностранной рабочей силы по четвертой категории;

установления факта привлечения работодателем иностранных работников без разрешения, а также привлечения иностранного работника по профессии или специальности, не соответствующей профессии или специальности, указанной в разрешении. В этих случаях разрешения не продлеваются в течение 12 месяцев со дня установления подобного факта.

За выдачу или продление разрешения с работодателей взимается налоговый сбор в следующих размерах:

до 90 календарных дней - 12-кратного размера месячного расчетного показателя;

до 180 календарных дней - 24-кратного размера месячного расчетного показателя;

до 270 календарных дней - 36-кратного размера месячного расчетного показателя;

до 365 календарных дней - 48-кратного размера месячного расчетного показателя.

При выдаче или продлении разрешения на привлечение ИРС в Казахстан в пределах более одной административно-территориальных единиц сбор уплачивается в бюджет каждой административно-территориальной единицы, указанной в разрешении.

Разрешение на внутрикорпоративный перевод

На период внутрикорпоративного перевода на иностранного работника распространяются режим рабочего времени и времени отдыха, а также требования по соблюдению безопасности и охране труда принимающей стороны, при этом трудовые отношения регулируются трудовым договором, согласованным между иностранным работником и юридическим лицом, из которого осуществляется внутрикорпоративный перевод.

Внутрикорпоративный перевод возможен в отношении следующих категорий работников:

руководители; менеджеры; специалисты.

При выдаче разрешения работодатель выбирает одно из следующих особых условий по его выбору:

профессиональная подготовка граждан РК по специальности привлекаемого иностранного работника;

переподготовка граждан РК по специальности привлекаемого иностранного работника;

повышение квалификации граждан РК;

создание дополнительных рабочих мест для граждан РК по профессиям, по которым привлекаются иностранные работники.

Разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в рамках внутрикорпоративного перевода выдаются на срок перевода, указанный в трудовом договоре, но не более 3 лет с правом продления не более одного раза на 12 месяцев.

Продление срока действия разрешения на привлечение ИРС в рамках внутрикорпоративного перевода, допускается не ранее чем за 60 календарных дней и не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока действия разрешения.

Выдача или продление разрешений на привлечение иностранной рабочей силы, осуществляемой в рамках внутрикорпоративного перевода осуществляется на бесплатной основе.

Разрешение прекращает свое действие в следующих случаях:

истечения срока, на который оно выдано;

отзыва разрешения;

прекращения деятельности физического лица – работодателя, ликвидации юридического лица – работодателя;

добровольного возврата разрешения работодателем в местный исполнительный орган.

Приказ введен в действие 1 июля 2023 года.