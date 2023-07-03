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Гамбит за колючей проволокой: осужденные сыграли в шахматы с международным гроссмейстером

шахматы, осужденные, Фото: ОВиСПРСО Учреждения №12
Представители Казахстанской федерации шахмат провели игровую сессию в учреждении №12 Департамента УИС по Алматинской и Жетысуской области. Осужденные сыграли в сеансе одновременной игры с международным гроссмейстером Петром Костенко, сообщает Zakon.kz.

Шахматные баталии проходили на двадцати досках. Завершилась игра со счетом 1-2-17, одна победа-две ничьи и семнадцать проигранных партий.

шахматы, осужденные,

Фото: ОВиСПРСО учреждения №12

Стоит отметить, что учреждение №12 ДУИС по праву можно считать шахматной колонией. По итогам онлайн чемпионата Казахстана, осужденный Гани Ержанов, отбывающий срок в этом учреждении, стал чемпионом страны. 

В начале этого года прошел Международный шахматный турнир среди осужденных. В состязаниях приняли участие спортсмены из Малайзии, Монголии, Индии, Таджикистана, Австралии, России и еще несколько десятков стран. Сборная Казахстана, в составе которой были осужденные из учреждения №12 заняла третье место.

шахматы, осужденные,

Фото: ОВиСПРСО учреждения №12

"Администрация поддерживает увлечение осужденных шахматами. Эта интеллектуальная игра положительно сказывается на их моральном состоянии, стремлении твёрдо встать на путь исправления, дабы иметь возможность досрочного освобождения. Спорт – неотъемлемый атрибут здорового образа жизни. "Здорового" во всех отношениях", – поделился начальник отдела по воспитательной работе с осужденными, Ернар Оразбаев.
шахматы, осужденные,

Фото: ОВиСПРСО учреждения №12

Руководство учреждения №12 Алматинской области выражает особую благодарность вице-президенту Казахстанской федерации шахмат Александру Бабенко за большую помощь и поддержку в организации игры.

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Жетысуская область Алматинская область
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