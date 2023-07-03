Гамбит за колючей проволокой: осужденные сыграли в шахматы с международным гроссмейстером
Шахматные баталии проходили на двадцати досках. Завершилась игра со счетом 1-2-17, одна победа-две ничьи и семнадцать проигранных партий.
Фото: ОВиСПРСО учреждения №12
Стоит отметить, что учреждение №12 ДУИС по праву можно считать шахматной колонией. По итогам онлайн чемпионата Казахстана, осужденный Гани Ержанов, отбывающий срок в этом учреждении, стал чемпионом страны.
В начале этого года прошел Международный шахматный турнир среди осужденных. В состязаниях приняли участие спортсмены из Малайзии, Монголии, Индии, Таджикистана, Австралии, России и еще несколько десятков стран. Сборная Казахстана, в составе которой были осужденные из учреждения №12 заняла третье место.
Фото: ОВиСПРСО учреждения №12
"Администрация поддерживает увлечение осужденных шахматами. Эта интеллектуальная игра положительно сказывается на их моральном состоянии, стремлении твёрдо встать на путь исправления, дабы иметь возможность досрочного освобождения. Спорт – неотъемлемый атрибут здорового образа жизни. "Здорового" во всех отношениях", – поделился начальник отдела по воспитательной работе с осужденными, Ернар Оразбаев.
Фото: ОВиСПРСО учреждения №12
Руководство учреждения №12 Алматинской области выражает особую благодарность вице-президенту Казахстанской федерации шахмат Александру Бабенко за большую помощь и поддержку в организации игры.