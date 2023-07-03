Фейк о резиновых перчатках вместо сосок опровергли в управлении здравоохранения Алматы

Управление здравоохранения Алматы опровергло слухи о том, что в городском Центре перинатологии и детской кардиохирургии новорожденным якобы давали скрученные резиновые перчатки вместо сосок-пустышек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил портал StopFake.kz 3 июля, ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в алматинском Центре перинатологии и детской кардиохирургии младенцам, лежащим в реанимации, якобы давали скрученные резиновые перчатки вместо пустышек. В городском управлении здравоохранения эти слухи проверили и не подтвердили. В ведомстве подчеркнули, что ни одного такого случая не было.

"Управление общественного здравоохранения города Алматы и служба поддержки пациентов и внутреннего аудита ЦПДКиХ провели расследование по данному инциденту. В частности, опросили всех лежащих в стационаре родильниц и медицинского персонала, просмотрели все видеокамеры по поводу данной публикации в социальной сети. Центр связался с автором поста о предоставлении данных о ребенке и маме. Однако автор отказался предоставлять какую-либо информацию. Важно также отметить, что все новорожденные находятся совместно с мамами и получают грудное вскармливание", – подчеркнули в ведомстве.

В управлении отметили, что за новорожденными в детской реанимации и палатах интенсивной терапии ухаживают неонатологи и медсестры, ведут и видеонаблюдение. На видеозаписях ни одного такого случая также не зафиксировали.

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